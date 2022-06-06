解封後地位下跌？上海超市「冷宮蔬菜」訴心聲：這兩個月，我們愛過

上海的大潤發超市昨日突然變身「文藝版Don Don Donki」，掛滿手繪風產品介紹牌，用擬人法講出各項產品經歷兩個多月「封城」之後的「心聲」，當中的感情既有自嘲，亦有故作堅強、「怨婦」、霸氣、樂觀等，例如活魚說「沒想到多活了幾個月」，白蘿蔔說「我生來就一窮二白，陪你一場我很開心」，芹菜說「這一排綠菜，是朕為你打下的海芹海」，上海白菜說，「這兩個月，我們愛過」。「心聲牌」成功吸引上海民眾打卡放上社交平台分享，網民紛紛大讚大潤發今次「太有創意」、「看到這文案我就買了」，呼籲「給策劃人漲工資」。

上海大潤發「冷宮蔬菜」籲「讓我體面離開」

紅蘿蔔、薯仔、生菜、洋蔥、生菜等較為耐放的蔬菜，是上海民眾在封控期間最常採購，也是政府發放蔬菜包裡最常見，大潤發明白有人已經吃膩，將它們標籤為「冷宮蔬菜」，為它們說出恍如《後宮．上海傳》的「心聲」，例如洋蔥哀怨，「本蔥再嬌艷，又給誰看呢」；薯仔哭訴，「究竟是錯付了！不是每一次發芽，都值得心歡」；紅蘿堅強表示，「可能我不是你們的最愛，請允許我體面離開」；生菜稱，「我知道，我已經不是你要的菜了。宿命給了我千層鎧甲，我分一層護這山河無恙」。