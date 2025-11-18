解放軍中部空軍發布影片　「槍已上膛」時刻準備打勝仗

日本首相高市早苗近日關於「台灣有事」的言論，引發向來敏感的中日關係進一步惡化。在此之際，解放軍中部戰區空軍17日發布「槍已上膛劍已出鞘」影片，稱「時刻準備打勝仗」。

在這段約39秒的影片中，除展示包括殲-20、飛彈等軍備以及官兵演習等畫面，還配上軍歌《戰鬥就在下一秒》。歌詞提到，「戰爭就在下一秒，打贏才有資格聊，說得再多講再好，衝上戰場見分曉。戰爭就在下一秒，必勝的決心時刻對表，說打就打說幹就幹，勝利是最終目標！」