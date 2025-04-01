解放軍台周邊聯合演訓 國台辦：對賴清德謀「獨」挑釁堅決懲戒

新華社報道，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，今日開始進行演訓，於台島周邊組織艦機多向抵近台島，東部戰區新聞發言人表示，演習是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。解放軍表示，演訓重點演練海空戰備警巡、奪取綜合製權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。
國台辦表示，演訓是對賴清德當局倡狂謀「獨」挑釁的堅決懲戒，是對「台獨」分裂勢力蓄意破壞台海和平的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要之舉。
國台辦發言人朱鳳蓮表示，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，悍然將大陸界定為「境外敵對勢力」，拋出所謂「17項策略」，倡狂挑釁大陸，煽動「反中抗中」，阻撓兩岸交流合作，加劇台海緊張局勢，充分坐實其是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」，徹底暴露其反和平、反交流、反民主、反人性的醜惡面目。對此決不容忍、決不姑息，必須堅決反制、嚴厲懲戒。
朱鳳蓮表示，「台獨」意味著戰爭，搞「台獨」意味著把台灣民眾推向兵凶戰危的險境。大陸解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，能力堅不可摧，決不允許任何人任何勢力把台灣從中國分裂出去，也絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。
絕非針對廣大台灣同胞
她又強調，大陸的反制措施針對的是「台獨」分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。希望廣大台灣同胞站在歷史正確的一邊，做堂堂正正的中國人，明辨是非、奉義而行，和大陸同胞一起，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來。
原文刊登於 香港電台