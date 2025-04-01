解放軍台周邊聯合演訓 國台辦：對賴清德謀「獨」挑釁堅決懲戒

新華社報道，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，今日開始進行演訓，於台島周邊組織艦機多向抵近台島，東部戰區新聞發言人表示，演習是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。解放軍表示，演訓重點演練海空戰備警巡、奪取綜合製權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

國台辦表示，演訓是對賴清德當局倡狂謀「獨」挑釁的堅決懲戒，是對「台獨」分裂勢力蓄意破壞台海和平的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要之舉。