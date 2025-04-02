解放軍台島附近聯合演訓 國台辦：對賴清德謀「獨」挑釁堅決懲戒

解放軍東部戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，昨起在台島周邊組織艦機多向抵近台島作聯合演訓。東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。 今次聯合演訓重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。國務院台辦發言人朱鳳蓮昨稱，解放軍東部戰區開展聯合演訓，是對賴清德當局猖狂謀「獨」挑釁的堅決懲戒，是對「台獨」分裂勢力蓄意破壞台海和平的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要之舉。

斥賴把大陸定為「境外敵對勢力」 朱鳳蓮表示，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，悍然將大陸界定為「境外敵對勢力」，拋出所謂「17項策略」，猖狂挑釁大陸，煽動「反中抗中」，阻撓兩岸交流合作，加劇台海緊張局勢，充分坐實其是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」，徹底暴露其反和平、反交流、反民主、反人性的醜惡面目。對此，我們決不容忍、決不姑息，必須堅決反制、嚴厲懲戒。 她並稱，「台獨」意味著戰爭，搞「台獨」意味著把台灣民眾推向兵兇戰危的險境。我們解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，能力堅不可摧，決不允許任何人任何勢力把台灣從中國分裂出去，也絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

朱鳳蓮強調，反制措施針對的是「台獨」分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞；希望廣大台灣同胞站在歷史正確的一邊，做堂堂正正的中國人，明辨是非、奉義而行，和大陸同胞一道，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來。



「黑悟空」多重技能攻台 東部戰區同日亦展開3輪宣傳攻勢，當中包括發布融合以電玩《黑神話︰悟空》的宣傳片《降妖除魔》，借用黑悟空的技能展現解放軍力量。

東部戰區在微信公眾號發布名為《降妖除魔》影片，以黑悟空的「筋斗雲」，展現解放軍戰機快速機動能力；以「分身術」展現海陸空多兵種協同作戰能力；以「隱身術」展現隱形機及電子干擾技術；以「定身術」及「立棍」，展現定點偵察及精準打擊能力；以「劈棍」展示彈道導彈能力。 片段出現台北101及漢口街 令人關注的是，《降妖除魔》出現了台北101及漢口街街頭，以及在地圖上瞄準台北市、台中市、花蓮縣及高雄市的畫面，極具震懾意味。此外，東部戰區同日亦發布了動漫片段《殼》，把台灣地區領導人賴清德畫成「人頭蟲身」，指其「借殼毒台」、「空殼禍台」及「破殼毀台」。戰區並發布了名為《進逼》的主題海報，指「『台獨』作妖 引火燒身」。