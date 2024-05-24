解放軍台海聯合軍演 外交部：台獨將遭14億中國人迎頭痛擊

台灣新領導人賴清德本周一上任後，解放軍周四起一連兩日在台灣周邊開展代號「聯合利劍」的海陸空軍演。在北京，外交部發言人汪文斌回應提問時表示，台獨是死路一條，一切台獨分裂行徑都將遭到14億多中國人民迎頭痛擊，一切台獨分裂勢力都將在中國實現完全統一的歷史大勢面前撞得頭破血流。
汪文斌說，解放軍這次聯合演訓，對台獨分裂勢力謀「獨」行徑予以有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁予以嚴重警告。解放軍東部戰區新聞發言人李熹較早時公布，本周四至周五，東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台島周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。
聯合演訓由早上7時45分開始，集中在台灣北部、南部、東部、金門、馬祖、烏丘及東引島周邊。發言人下午表示，戰區持續在台灣北部、南部海空域開展對海突擊、對陸打擊、防空反潛等科目訓練。
空軍出動數十架次戰機
央視發放片段，指海軍多個驅逐和護衛艦編隊向台灣周邊海域多個方向高速機動，各艦抵達目標海域後，迅速展開戰鬥部署，主副炮、導彈等武備系統隨時做好打擊準備，開展多類型武器、多維度模擬打擊。空軍出動數十架次戰機，實施環台島戰巡、繞外島巡航。在陸軍和火箭軍支援掩護下，多機型編組滿掛實彈，飛赴預定空域，建立多個打擊陣位，協同驅護艦、導彈快艇，模擬打擊敵方重要軍事目標和偵巡艦機。