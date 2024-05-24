解放軍台海聯合軍演 外交部：台獨將遭14億中國人迎頭痛擊

台灣新領導人賴清德本周一上任後，解放軍周四起一連兩日在台灣周邊開展代號「聯合利劍」的海陸空軍演。在北京，外交部發言人汪文斌回應提問時表示，台獨是死路一條，一切台獨分裂行徑都將遭到14億多中國人民迎頭痛擊，一切台獨分裂勢力都將在中國實現完全統一的歷史大勢面前撞得頭破血流。

汪文斌說，解放軍這次聯合演訓，對台獨分裂勢力謀「獨」行徑予以有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁予以嚴重警告。解放軍東部戰區新聞發言人李熹較早時公布，本周四至周五，東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台島周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。