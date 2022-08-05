解放軍圍台射11枚東風導彈 王毅：必要且及時的反制

台海局勢一觸即發，解放軍昨中午起包圍台島進行實彈射擊演習，全部精準命中目標。台灣軍方證實，解放軍共發射11枚東風系列彈道導彈。國務委員兼外長王毅表示，中方當前和今後就美國眾議院議長佩洛西訪台而採取的綜合措施，都是必要、及時的防守反制，「是對挑釁者的警示，也是對地區穩定和台海和平的維護」。 解放軍昨中午開始一連72小時在台島周邊六大區域進行實彈演習，其中東部戰區陸軍和火箭軍，昨午分別在台灣海峽及台島東部完成遠程火力實彈射擊及多區域、多型號常規導彈突擊。東部戰區指，今次實彈射擊圓滿完成，取得預期效果，強調「導彈全部精準命中目標，檢驗了精確打擊和區域拒止(註：阻止第三方勢力介入)能力」。

台方指演習區六個變七個 台灣的國防部指，解放軍截至昨午4時共發射11枚東風系列彈道導彈，落入台灣北部、南部及東部周邊海域，馬祖、烏坵、東引等外島周邊則監察到有解放軍遠程火箭射擊，軍方利用預警監偵機制，即時掌握相關動態，啟動相關防禦系統，加強戰備整備；並對今次破壞區域和平的不理性行動予以譴責。台灣交通部則透露，陸方昨中午臨時在台灣東部海域增加一個演習區，結束時間亦由下周日中午12時延長至下周一早上10時。新區域位於原先的東部演習區左側，更接近台島東岸。 北京學者：遠火系統射程覆蓋台灣全島 在北京，國防部發言人譚克非強調，「中國軍隊說話是算數的」，今次在台島周邊進行多兵種聯合對海突擊、對陸打擊、制空作戰等針對性演習，「就是針對美台勾連的嚴正震懾」。中國國防大學教授孟祥青則認為，今次軍演成功，反映遠程火力可覆蓋台灣全島，「我們想甚麼時候打就甚麼時候打，想怎麼打就怎麼打，對方攔不了也攔不住」。至於在台海軍演會否成為新常態，外交部發言人華春瑩表示，「取決於美方及台獨勢力怎麼做」。 另外，日本防衛省昨晚稱，解放軍有5枚導彈落入日本專屬經濟海域，是首度有中國導彈落入相關海域，日方已循外交渠道向中方提出抗議。