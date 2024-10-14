解放軍圍台軍演｜國台辦：捍衛國家主權和領土完整的正義之舉

解放軍東部戰區周一圍台軍演，組織戰區陸軍、海軍、空軍和火箭軍等兵力，於台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東展開「聯合利劍-2024B」演習。國務院台辦發言人陳斌華表示，這次軍演是對賴清德不斷編造「台獨」謬論、宣揚分裂主張的堅決懲戒，是對「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁的有力震懾，是捍衛國家主權和領土完整的正義之舉。

東部戰區微博帳號稱，東部戰區組織遼寧艦航母編隊於台島以東海空域，與陸海空火兵力進行艦機協同、聯合制空、對海對陸打擊等科目演練。央視報道指，這次演習重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。