解放軍圍台軍演｜國台辦：捍衛國家主權和領土完整的正義之舉

解放軍東部戰區周一圍台軍演，組織戰區陸軍、海軍、空軍和火箭軍等兵力，於台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東展開「聯合利劍-2024B」演習。國務院台辦發言人陳斌華表示，這次軍演是對賴清德不斷編造「台獨」謬論、宣揚分裂主張的堅決懲戒，是對「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁的有力震懾，是捍衛國家主權和領土完整的正義之舉。
東部戰區微博帳號稱，東部戰區組織遼寧艦航母編隊於台島以東海空域，與陸海空火兵力進行艦機協同、聯合制空、對海對陸打擊等科目演練。央視報道指，這次演習重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。
解放軍圍台軍演｜艦機多向抵近台島
報道指戰區聯指中心下達行動指令後，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，塑造多路合圍之勢。清晨6時，海軍麗水艦編隊向台島北部三島、基隆港等方向多路抵近，執行專案軍事任務。在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島以東，東部戰區海軍數艘驅護艦多點同步展開演練。艦艇編隊在聯合體系支撐下，連續進行多域封控、要域奪控等演練。東部戰區空軍殲擊機、轟炸機等多型先進戰機越過海峽奔襲迫近，透過艦機體系聯動、多路合圍迅速奪取戰場綜合制權。東部戰區發言人李熹海軍大校在軍演後表示，東部戰區圓滿完成「聯合利劍-2024B」演習各項科目，全面檢驗了戰區部隊一體化聯合作戰能力。戰區部隊隨時保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗「台獨」分裂行徑。
解放軍圍台軍演｜賴清德上台以來嚴重挑釁一個中國原則
國務院台辦發言人陳斌華指，賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，大肆販賣其「台獨」主張，嚴重挑釁一個中國原則，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定。「台獨」與台海和平水火不容，如果賴清德當局執迷不悟，繼續謀「獨」挑釁，將把台灣民眾推向災難深淵。美國國務院發言人對是次軍演表達「嚴重關切」，外交部發言人毛寧周一在例行記者會上稱，若美方真的在乎台海和平穩定及地區繁榮，就應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將美國領導人不支持「台獨」的承諾落到實處。