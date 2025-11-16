解放軍報刊文批高市早苗：日本全國都有淪為戰場的風險

《解放軍報》16日發表題為《叫囂武力介入台海局勢只會把日本引向不歸歧途》文章，回顧高市早苗與日本官方過去種種企圖違背和平憲法強軍擴武的言行，並從三方面警示日本介入台海將遭致的後果。

日本首相高市早苗日前發表並拒絕撤回「台灣有事」論，中日關係迅速惡化。中國連番多日重話砲轟，目前軍媒《解放軍報》16日再度發表文章，表示日方種種錯誤舉動只會把自己引向不歸歧途，更警告日方如果介入台海，日本全國都將有淪為戰場的風險。

違背和平憲法強軍擴武

文章表示，日本首相高市早苗日前在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論，在中方表達強烈抗議後，高市拒不撤回錯誤言論。這是日本在任首相首次明確可能武力介入台海局勢，證實了日本近年來強化軍力舉措的遏華指向性，暴露了日本政府違背和平憲法，妄圖以軍事手段干涉別國內政的狼子野心。日方種種錯誤舉動，甚至叫囂武力介入台海局勢，只會把自己引向不歸歧途

文章表示，日本政客無論是在違背和平憲法強軍擴武時，還是再提所謂「存亡危機事態」時，都沒有告訴日本國民它的真實代價。可以預見的是，如果武力介入台海局勢，日本國民和國家都將因為日本政府極其危險且錯誤的決策陷入災難。