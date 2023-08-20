解放軍對台海空軍演　胡錫進在浙江搭飛機須關遮光板：東南沿海是戰略前線

記者李宗芳／綜合報道
解放軍東部戰區19日於台灣北部、西南海空域，開展聯合奪取海空制權、搜潛反潛等科目訓練，《環球時報》前總編輯胡錫進在個人微博發文，稱在浙江搭機起飛時被要求「關上遮光板」，才會意過來有軍演，並稱有東南沿海「戰略前線」台灣跑不了。
做好軍事鬥爭準備的第二手
胡錫進於下午14時許發文表示自己在浙江義烏機場起飛，飛機上要求關上所有遮光板：「我剛覺納悶，一下子反應過來，這個機場應該同時軍用，或者周邊部署了軍事裝備，台灣海峽已經離得不遠」。
文中稱東南沿海是大陸最發達的地方，同時也是實現大陸完全統一的「戰略前線」，讓胡錫進忽然對「前線」的概念有了進一步的理解：它必須足夠先進發達，對台灣產生越來越強大的吸附力，同時還要做好軍事鬥爭準備的第二手，令對岸既敬又畏。二者缺一不可。
必須有武統手段做後盾
胡錫進認為，一個經濟上不夠發達的中國大陸是很難把台灣收攏攥穩的，單一的武統代價勢必高昂，這裏指的是綜合代價。大陸經濟越發達，使用武力越有道義，越能保障戰則必勝。然而單靠經濟吸引力實現統一純屬扯淡，必須有武統手段做後盾，才能遏制分裂圖謀，讓和統在關鍵時刻被台灣視為唯一選擇。
最後胡錫進指出，大陸東南沿海發達、開放，社會一派祥和，活力十足。這裡的解放軍東部戰區又在加緊厲兵秣馬，官兵枕戈待旦。有這樣偉大的「戰略前線」，台灣篤定跑不了。
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