解放軍對台海空軍演　胡錫進在浙江搭飛機須關遮光板：東南沿海是戰略前線

記者李宗芳／綜合報道

解放軍東部戰區19日於台灣北部、西南海空域，開展聯合奪取海空制權、搜潛反潛等科目訓練，《環球時報》前總編輯胡錫進在個人微博發文，稱在浙江搭機起飛時被要求「關上遮光板」，才會意過來有軍演，並稱有東南沿海「戰略前線」台灣跑不了。

做好軍事鬥爭準備的第二手

胡錫進於下午14時許發文表示自己在浙江義烏機場起飛，飛機上要求關上所有遮光板：「我剛覺納悶，一下子反應過來，這個機場應該同時軍用，或者周邊部署了軍事裝備，台灣海峽已經離得不遠」。

文中稱東南沿海是大陸最發達的地方，同時也是實現大陸完全統一的「戰略前線」，讓胡錫進忽然對「前線」的概念有了進一步的理解：它必須足夠先進發達，對台灣產生越來越強大的吸附力，同時還要做好軍事鬥爭準備的第二手，令對岸既敬又畏。二者缺一不可。