解放軍機種各有龍鯊鷹等系列名稱　內媒：部分出自《山海經》

龍、鯊、鷹、鵬、神……這些解放軍戰機的名字，究竟是如何命名的？內媒披露，事實上，「龍」系列代表的是陸基戰鬥機、「鯊」系列代表的是艦載戰鬥機，有的名字還出自古籍《周易》、《山海經》等。

「龍」代表陸基戰鬥機

官方《央視軍事網》報道，中國航空工業集團於2022年7月，已公布軍民機命名規則，涵蓋在研和已投入使用的所有機型。因此包括戰鬥機、通用飛機和無人機等八大類軍民用機種，都已有正式的名字。

其中「龍」系列代表陸基戰鬥機，例如猛龍殲-10、威龍殲-20，而殲-11和殲-16分別得名應龍、潛龍，源自《周易》和《山海經》。至於「鯊」系列代表艦載戰鬥機，例如大名鼎鼎的殲-15飛鯊。