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中國
2024-11-15 17:15:00

解放軍機種各有龍鯊鷹等系列名稱　內媒：部分出自《山海經》

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解放軍機種各有龍鯊鷹等系列名稱　內媒：部分出自《山海經》

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龍、鯊、鷹、鵬、神……這些解放軍戰機的名字，究竟是如何命名的？內媒披露，事實上，「龍」系列代表的是陸基戰鬥機、「鯊」系列代表的是艦載戰鬥機，有的名字還出自古籍《周易》、《山海經》等。

「龍」代表陸基戰鬥機

官方《央視軍事網》報道，中國航空工業集團於2022年7月，已公布軍民機命名規則，涵蓋在研和已投入使用的所有機型。因此包括戰鬥機、通用飛機和無人機等八大類軍民用機種，都已有正式的名字。

其中「龍」系列代表陸基戰鬥機，例如猛龍殲-10、威龍殲-20，而殲-11和殲-16分別得名應龍、潛龍，源自《周易》和《山海經》。至於「鯊」系列代表艦載戰鬥機，例如大名鼎鼎的殲-15飛鯊。

無人機保留「翼龍」等命名

此外，轟炸機以「神」命名，例如戰神轟-6K，雷神轟-6N。軍用運輸機使用「鵬」字輩，例如被暱稱「胖妞」的鯤鵬運-20大型軍用運輸機。而「千里眼」系列用於預警和偵察類飛機，還有從雛鷹到獵鷹等級不等的「鷹」系列教練機，以及「神雕」系列戰術通用類直升機，「霹靂火」系列專用武裝型直升機等。

而民用機、直升機則變成「吉祥鳥」系列，聽起來輕快許多，飛艇和繫留氣球類則使用「祥雲」，民用運輸類飛機則以「新舟」命名，而軍民用無人機則保留「翼龍」、「雲影」等品牌命名。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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