解放軍空軍76周年推微電影《夢遠》 新型隱形無人機首「協同作戰」

昨天是解放軍空軍成立76周年紀念日，空軍隆重推出主題微電影《夢遠》，更在當中首次發布代號「玄龍08」的新型隱形無人機「攻擊-11」，跟殲-16及殲-20的協同作戰畫面。

《夢遠》以機場旁邊平凡一家人的視角，側面勾畫出人民空軍建設發展歷程，反映空軍官兵履行使命、昂揚奮進的精神風貌，展示「人民空軍為人民，人民空軍人民愛」的細膩情感。在煙火氣息中，演繹出「夢想雖遠，不懈奮斗，終將夢圓」的主題。新華網稱，空軍成立76周年之際，「一部帶着煙火氣的微電影，獻給每一位摯愛藍天的人」。

