解放軍繼續攻島演習 學者：為早日統一創造條件

解放軍昨繼續在台島周邊進行「島嶼進攻」作戰演習，多架轟炸機雙向穿越台灣海峽，對台島「進逼懾壓」。中國國防大學教授孟祥青認為，今次軍演徹底突破所謂「海峽中線」，強調「『海峽中線』我們從來不承認」，又指軍演展現出解放軍強大實力和能力，「為早日實現國家統一創造了條件」。
解放軍一連3天圍繞台島的軍演原定昨中午結束，但「東部戰區」中午12時許在微博發出快訊，稱「按計劃，繼續在台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點檢驗聯合火力對地打擊和遠距離空中打擊能力」。
東部戰區又自傍晚起陸續發布當日軍演片段，顯示轟炸機、殲擊機陸續掛彈升空，在台島周邊飛行，雲霧繚繞的台島中央山脈清晰可見。東部戰區指，在預警機、干擾機及海上艦艇的支援下，空中打擊兵力昨日聯同遠程火箭炮、常規導彈，從多個方向精確打擊預定目標；完成打擊任務後，多支轟炸機編隊按照預定航線，「貫通南北同時雙向穿越台灣海峽」。
東部戰區空軍一名機師表示，今次任務說明「我們有能力、有手段，從空中實施精準點殺，擊敗任何對手」；參謀部某處處長更認為，任務「錘煉提升了對島嶼要害目標精確摧毀能力，確保空中力量打得快、打得準、打得狠」。
央視：徹底打破海峽中線幻想
此外，央視昨公開071綜合登陸艦實戰化演習片段，顯示登陸艦與搭載的氣墊艇、直升機、兩棲坦克與裝甲車密切配合，「實現立體奪島作戰」。央視還總結今次圍台島軍演十大突破，包括「海軍艦艇貼近台島海岸」、「常規導彈首次飛越台島」、「徹底打破『海峽中線』敘事與幻想」、「首次在台島東部設實戰射擊靶場，封後路」等。央視強調，今次軍演六大區域有5個在所謂「海峽中線」以東，1個橫跨所謂「海峽中線」，表明台灣海峽根本不存在這條「美軍在上世紀為了作戰需要而推出的假想界線」，又指在這些區域軍演「相當於控制了台灣海峽」，直言解放軍機和軍艦今後會常態化在所謂「海峽中線」以東訓練。