解放軍繼續攻島演習 學者：為早日統一創造條件

解放軍昨繼續在台島周邊進行「島嶼進攻」作戰演習，多架轟炸機雙向穿越台灣海峽，對台島「進逼懾壓」。中國國防大學教授孟祥青認為，今次軍演徹底突破所謂「海峽中線」，強調「『海峽中線』我們從來不承認」，又指軍演展現出解放軍強大實力和能力，「為早日實現國家統一創造了條件」。

解放軍一連3天圍繞台島的軍演原定昨中午結束，但「東部戰區」中午12時許在微博發出快訊，稱「按計劃，繼續在台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點檢驗聯合火力對地打擊和遠距離空中打擊能力」。

東部戰區又自傍晚起陸續發布當日軍演片段，顯示轟炸機、殲擊機陸續掛彈升空，在台島周邊飛行，雲霧繚繞的台島中央山脈清晰可見。東部戰區指，在預警機、干擾機及海上艦艇的支援下，空中打擊兵力昨日聯同遠程火箭炮、常規導彈，從多個方向精確打擊預定目標；完成打擊任務後，多支轟炸機編隊按照預定航線，「貫通南北同時雙向穿越台灣海峽」。

東部戰區空軍一名機師表示，今次任務說明「我們有能力、有手段，從空中實施精準點殺，擊敗任何對手」；參謀部某處處長更認為，任務「錘煉提升了對島嶼要害目標精確摧毀能力，確保空中力量打得快、打得準、打得狠」。