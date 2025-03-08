解放軍配備中國版海馬斯　BRE10火箭炮威力堪比導彈

官方《央視》最近在節目上公開一款射程達500公里的BRE10新型火箭炮，由於彈體巨大，直徑達到750mm，因此發射時容易被人誤解是一枚彈道導彈。也因射程和精準度都大提升，也被譽為「超級火龍」。

據《鳳凰網》等內媒綜合報道，BRE10型火箭炮的相容性不錯，從節目上來看，可以直接相容到解放軍目前現役的PHL191型火箭炮上進行使用。

射得更遠、打得更準

有消息指出，BRE10火箭炮為綽號「火龍480」BRE8型火箭彈的升級版，因此也被人稱之為「超級火龍」。BRE10沿用了和BRE8相同的750mm口徑，發射箱也是相同尺寸。