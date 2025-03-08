解放軍配備中國版海馬斯　BRE10火箭炮威力堪比導彈

官方《央視》最近在節目上公開一款射程達500公里的BRE10新型火箭炮，由於彈體巨大，直徑達到750mm，因此發射時容易被人誤解是一枚彈道導彈。也因射程和精準度都大提升，也被譽為「超級火龍」。
據《鳳凰網》等內媒綜合報道，BRE10型火箭炮的相容性不錯，從節目上來看，可以直接相容到解放軍目前現役的PHL191型火箭炮上進行使用。
射得更遠、打得更準
有消息指出，BRE10火箭炮為綽號「火龍480」BRE8型火箭彈的升級版，因此也被人稱之為「超級火龍」。BRE10沿用了和BRE8相同的750mm口徑，發射箱也是相同尺寸。
雖乍看外觀類似，但性能卻大躍進。透過優化火箭發動機和燃料燃燒效率，增強慣性和衛星制導效果，BRE10火箭彈的射程從前任的360公里，一路增加了500公里以上。其圓概率誤差也從30米增強到10米。也就是說，射得更遠、打得更準。
勝過ATACMS戰術彈道導彈
這款「超級火龍」火箭彈的一大優勢，就是它擁有重達480公斤的戰鬥部，遠遠超過其他300mm等更小口徑的火箭彈。在各戰爭中的實戰經驗證明，這種單發、大當量的火箭彈擁有更強破壞力。
報道稱，俄烏戰場的實戰經驗已經表明，火箭炮部隊，尤其是遠程火箭炮部隊在現代戰場上的攻擊目標是十分繁多且複雜的。烏軍的美製「海馬斯」火箭炮部隊，就經常將227毫米火箭彈，和ATACMS戰術彈道導彈混搭使用。
文章聲稱，此次《央視》公開報道的BRE10火箭炮，對標的就是美製「海馬斯」火箭炮系統上的ATACMS戰術彈道導彈。只不過，BRE10火箭炮在射程和攻擊精度方面，都要明顯高於ATACMS戰術彈道導彈。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章