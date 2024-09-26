解放軍44年首全射程試射洲際導彈照片曝光 國防部：例行訓練合法合理

解放軍所屬的《中國軍號》微博公布洲際彈道導彈發射畫面照片，惟沒有公開導彈的發射地點、着彈海區及導彈型號。

中國國防部周三（25日）宣布解放軍火箭軍成功向太平洋發射一枚攜帶訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，落入預定海域，是解放軍相隔44年來再次進行洲際彈道導彈全射程測試。

日澳紐表擔憂

國防部指此為年度例行安排，強調不針對任何特定國家和目標，美國表示有提前收到中方通知，俄羅斯稱已跟中方就此事交換資訊。日本則指事前並未收到警告，並與澳洲、新西蘭一同表達擔憂。

國防部發言人張曉剛在今日例行記者會上回應，這次試射是為了檢驗武器裝備性能和部隊訓練水平，是例行軍事訓練活動，完全合法合理。張曉剛表示，中國的核政策具有高度的穩定性、延續性和可預測性，始終恪守不首先使用核武的核政策，堅定奉行自衛防禦核戰略，不搞軍備競賽，明確承諾不對無核武國家和無核武地區使用或威脅使用核武，堅持將自身核力量維持在國家安全需要的最低水平。