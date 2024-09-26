解放軍44年首全射程試射洲際導彈照片曝光 日澳紐表擔憂

中國國防部周三（25日）宣布解放軍火箭軍成功向太平洋發射一枚攜帶訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，落入預定海域，是解放軍相隔44年來再次進行洲際彈道導彈全射程測試。國防部指此為年度例行安排，強調不針對任何特定國家和目標，美國表示有提前收到中方通知，俄羅斯稱已跟中方就此事交換資訊。日本則指事前並未收到警告，並與澳洲、新西蘭一同表達擔憂。

疑海南島發射 通報美國惟未告知日本 解放軍所屬的《中國軍號》微博今日（26日）公布洲際彈道導彈發射畫面照片，惟沒有公開導彈的發射地點、着彈海區及導彈型號。

覆蓋美國全境起「震懾」作用 內媒《第一軍情》等公開的空域警告圖推測，這次試射導彈可能從海南島附近發射，射程超過1.2萬公里，落點位於太平洋東南海域。報道指出，儘管火箭軍此次使用的洲際導彈型號尚未明確公布，但推測很可能是「東風41」，這是一款可攜帶最多10枚核彈頭、射程達1.4萬公里的公路機動核導彈。另一款可能型號為「東風5B/C」洲際導彈，射程最高達1.5萬公里。無論是東風41還是東風5，從中國本土發射的話，都能覆蓋美國全境。《第一軍情》分析指，近期中國周邊局勢頗為緊張，美國及其盟友從各個方向對華發起圍堵，此次發射的目的是要起「震懾」作用，表明解放軍的核打擊能力已經十分成熟。