訂單寫2人上車卻3人　北京乘客遭拒載後拍片發難：讓你活都拉不了（有片）

記者鄒慈芸／綜合報道

內地不少民眾為了省錢，常常會使用「拼車」的方式叫計程車，不過在北京有乘客登記了2人乘坐，卻來了3人，遭司機拒載後雙方爭吵。

據《北京日報》報道，當事司機描述，22日下午5點左右，租車網站派了一個拼車單給他，他先去第一站接了一名乘客後，來到第二站，不過原本訂單上寫的是2人，但卻有1名成年人和2名孩子要上車。

沒有3個人的選項

考慮到如果讓他們上車，租車系統只會認定車上有4人，加上當時是通勤高峰期，會繼續派單給他，屆時車輛將會呈現超載的狀態，因此自己只能取消他們的訂單並拒載。

但是對於司機的做法，乘客感到相當不滿，雙方發生口角，乘客表示，自己常常拼車，就是沒有3個人的選項，且自己多帶的只是一個小孩子，多次強行上車遭到拒絕後，女子拿起手機開始錄影，揚言要曝光司機，讓他以後無法再做生意：「讓你上熱搜，活都拉不了。」