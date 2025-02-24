記者末日？深圳出現「機械人記者」採訪兩會 更開設專攔

「這是我第一次採訪、報道兩會，請大家多多關照！」內地深圳市兩會周日出現一位新記者，舉著深圳衛視的採訪咪現身，它是深圳衛視的機械人記者「夸父」，一亮相即引起各方關注。
深圳市七屆人大六次會議及深圳市政協七屆五次會議，分別於本月25日及24日召開，深圳衛視深視新聞特別派出「夸父」採訪，並開設《夸父逐會》專欄，由該機械人記者報道兩會資訊和觀察。周日有市政協委員在現場率先與夸父交流互動，據報它是內地首款可跳躍、可適應多地形行走，而且採用開源鴻蒙系統的人形機械人，亦是人形機械人首次以「特約記者」身份參與深圳市兩會。
「機械人記者」夸父 身高約1.6米 體重45公斤
夸父較早前亦曾在北京首鋼園亮相，其身高約1.6米、體重約45公斤，由樂聚(深圳)機器人技術有限公司研發。當時夸父展示了一場約4分鐘的跑步訓練，可見它全程步態穩定、姿勢自然，步速最高達每小時5公里，令各界印象深刻。
人形機械人百強公司 中國37家上榜
新華社報道稱，目前中國的人形機械人產業正在「加速跑」，指人形機器人是AI技術的集成體現，也是未來產業的重要賽道之一；並認為這些愈來愈「聰明」的人形機械人正在中國加速從科幻奔向現實，有望成為普通人的得力助手。根據摩根士丹利近期發布的全球人形機械人領域上市公司的百強名單，包括優必選、比亞迪等37家中國企業上榜。中國電子學會預測，至2030年，中國人形機械人市場規模有望達約8,700億元人民幣。