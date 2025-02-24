記者末日？深圳出現「機械人記者」採訪兩會 更開設專攔

「這是我第一次採訪、報道兩會，請大家多多關照！」內地深圳市兩會周日出現一位新記者，舉著深圳衛視的採訪咪現身，它是深圳衛視的機械人記者「夸父」，一亮相即引起各方關注。

深圳市七屆人大六次會議及深圳市政協七屆五次會議，分別於本月25日及24日召開，深圳衛視深視新聞特別派出「夸父」採訪，並開設《夸父逐會》專欄，由該機械人記者報道兩會資訊和觀察。周日有市政協委員在現場率先與夸父交流互動，據報它是內地首款可跳躍、可適應多地形行走，而且採用開源鴻蒙系統的人形機械人，亦是人形機械人首次以「特約記者」身份參與深圳市兩會。