訛稱賣環球影城超低價半年票 北京男騙逾千人過千萬被捕

香港早前有人訛稱有特價迪士尼樂園門票和酒店套票發售，騙取26人逾15萬元後被捕，北京就有人聲稱可以低於半價出售北京環球影城半年任玩的「夏秋漫遊卡」，吸引民眾搞「團購」謀利，甚至形成「金字塔式分銷」，結果當然又是騙案。黨媒《中國企業家》雜誌報道，最少上千人受騙，涉及金額或超過1,000萬元(人民幣，下同)，當中有人損失高達294萬元，一名35歲姓詹男子被捕。

報道指，北京環球影城「夏秋漫遊卡」上月3日起發售，成人票3個級別分別售1,350元、1,850元及2,450元。數月前，自稱做旅行社並與北京環球影城有合作的詹男，聲言能夠以低於600元的價格預售夏秋漫遊卡。由於詹男曾以特價向團購負責人(簡稱「團長」)大量發售單日門票，不少團長對其「有內部購票渠道」深信不疑，豪擲幾十萬至幾百萬元預購漫遊卡，然後在多個平台以原價五至八折放售。有團長甚至以每張佣金199元，吸引數十名「小團長」協助分銷。

知情者：分銷商最低只獲九二折

不少「團友」則因「團長」是鄰居、朋友、鄰居的朋友、朋友的朋友等比較可信的關係，對特價漫遊卡並無懷疑，當中還有團友做過導遊，以為北京環球影城與一般景區一樣，團體遊客有五至八折，甚至更低。然而，報道引述北京環球影城內部知情人士指，環球影城體系中最「厲害」的分銷渠道，也只獲九二折，免費的員工票數量更是極少，六五折優惠碼亦有限，根本不可能有人或渠道提供如此大量超低折扣門票。

夏秋漫遊卡騙案上月底「爆煲」後，北京警方上周五通報已拘捕詹男，詹男對其行騙供認不諱。報道又提到，所謂特價單日門票，全是詹男以正價購買，藉以「養肥傻豬」再「劏」。北京環球影城強調，從未授權任何其他第三方平台、商家或個人銷售夏秋漫遊卡，且不存在內部折扣價，建議消費者通過官方渠道購買。