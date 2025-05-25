訪印尼冀加強國際貿易多元化 李強：單邊主義下團結合作才是正確出路

正於印尼訪問的國務院總理李強，周日在雅加達與印尼總統普拉博沃舉行會談。李強表示，當前全球單邊主義、保護主義上升，嚴重衝擊國際經貿秩序，面對風險挑戰，團結合作才是正確出路。普拉博沃強調，印尼願深化兩國全面戰略夥伴關係，並歡迎中國企業到印尼投資。分析指，李強這次訪問印尼正值中美關稅戰暫時休戰，中國欲加強貿易多元化之際。 李強表示，國際局勢變亂交織，和平發展面臨很多不確定和不穩定因素，中方願同印尼一同應對挑戰和危機，今次訪問期望加強雙方合作，鞏固協作框架。

李強：深化共建一帶一路合作 李強說，中方願與印尼加強發展戰略對接，深化共建「一帶一路」合作，特別是做優做強標誌性專案，進一步擦亮「雅萬高鐵」招牌，推進「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」建設。同時，雙方要加強市場聯通和產業協作，提升貿易投資便利化水準，拓展金融、新能源、數碼經濟、人工智能、航空航太、海洋等領域合作。中方願與印尼擴大人文交流，推進人員往來便利化，深化糧農、減貧、衛生等民生領域合作。



印尼總統：推動加快「南海行為準則」磋商 普拉博沃表示，印尼高度評價雙邊合作進展，願學習中國在減貧、農村發展等方面的經驗，深化農業、金融、基建、綠色經濟、人工智能等領域合作。他說，歡迎中國企業到印尼投資，印尼願與中方落實海上共同開發共識，推動加快「南海行為準則」磋商，共同維護南海和平穩定。印尼期待與中方密切在東盟、金磚國家等多邊平台溝通協作，支持多邊主義，反對保護主義，應對全球性挑戰。

會談後，李強與普拉博沃見證雙方官員簽署經濟發展政策，加強產業鏈供應鏈合作的諒解備忘錄，以及旅遊、農產品出口、醫藥等八個領域的合作協議。 李強率領包括60名商界人士的代表團，上周六起訪問印尼3天，他周一將轉往馬來西亞，周二將出席東盟－中國－海合會峰會。

