訪新西蘭晤總理拉克森 李強︰中新發展是機遇非挑戰

國務院總理李強昨起一連8日，訪問新西蘭、澳洲和馬來西亞。他昨日展開在新西蘭的訪問，下午在惠靈頓總督府與新西蘭總理拉克森(Christopher Luxon)會談。李強表示中新的發展對彼此是機遇，而不是挑戰。今次是自2017年，再有中國總理正式訪問新西蘭。

會談前，拉克森在總督府北草坪舉行歡迎儀式，先以毛利人傳統儀式歡迎李強，隨後李強登上檢閱台，軍樂隊奏中國國歌，現場鳴放19響禮炮，並由李強檢閱儀仗隊。

打造中新全面戰略夥伴關係「升級版」

李強表示今次訪問新西蘭，正值習近平主席對新西蘭進行國事訪問和中新建立全面戰略夥伴關係10周年，10年來無論國際風雲如何變幻，中新始終堅持相互尊重、彼此包容、聚焦合作、共同發展，推動兩國關係取得長足進步，兩國合作創下多個「第一」。中方願同新方一道，努力打造中新全面戰略夥伴關係「升級版」。