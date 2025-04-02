訪西藏旅客按年升15%　香港拉薩直航開通後增港旅客

西藏去年累計接待超過6300萬遊客人次，按年增加15%，創下歷史新高，旅遊相關產業佔當地生產總值約三成。

遊客：一生值得來一次

座落在海拔3700米紅山上的布達拉宮，被譽為藏族人民信仰和歷史的象徵，有香港遊客形容西藏宗教氣息濃厚，神秘且歷史文化底蘊深厚。亦有北京遊客形容布達拉宮壯觀、雄偉，一生值得來一次，亦理解布達拉宮設每日接待上限7000人的安排都是為保護文物建築，同時確保旅客有良好的遊覽體驗。

布達拉宮管理處副處長貢嘎扎西表示，疫情後到訪布達拉宮的遊客量不斷上升，近兩年增加兩至三成，單是去年全年就接待逾200萬人次，内地遊客佔大多數，外國遊客佔約2萬人次。