訪西藏旅客按年升15%　香港拉薩直航開通後增港旅客

西藏去年累計接待超過6300萬遊客人次，按年增加15%，創下歷史新高，旅遊相關產業佔當地生產總值約三成。
遊客：一生值得來一次
座落在海拔3700米紅山上的布達拉宮，被譽為藏族人民信仰和歷史的象徵，有香港遊客形容西藏宗教氣息濃厚，神秘且歷史文化底蘊深厚。亦有北京遊客形容布達拉宮壯觀、雄偉，一生值得來一次，亦理解布達拉宮設每日接待上限7000人的安排都是為保護文物建築，同時確保旅客有良好的遊覽體驗。
布達拉宮管理處副處長貢嘎扎西表示，疫情後到訪布達拉宮的遊客量不斷上升，近兩年增加兩至三成，單是去年全年就接待逾200萬人次，内地遊客佔大多數，外國遊客佔約2萬人次。
有香港旅行社的領隊表示，受惠於來往兩地的航班增加，包括今年2月開通的直航航班，到西藏旅遊的香港人呈上升趨勢，公司從三月底至四月初，每隔一日就有旅行團出發，目前5月的西藏團已爆滿。
外國遊客仍不能以自由行方式到西藏旅遊
當地另一著名景點大昭寺，現時上午時分主要供善信朝拜，下午對遊客開放，寺廟内外都設有商店售賣商品。大昭寺管理委員會常務副主任拉巴回應外界指西藏寺廟景點近年過度商業化時說，寺廟設置商店並非為了牟利，而是希望為旅客提供便利，助推廣藏傳佛教和傳統文化。
西藏去年整體遊客人次中，外國遊客只有32萬，佔總數不足1%。對於現時外國遊客仍不能以自由行方式到西藏旅遊，當地政府早前解釋，西藏地理條件特殊亦存在容納能力問題，未來會根據接待條件和基礎設施變化，為外國遊客提供更多便利。
原文刊登於 香港電台