認知障礙症｜內地8旬翁立下19份遺囑內容各異　死後兩女對簿公堂爭產

在2013年到2017年間，老翁寫下了19份遺囑，向兩個女兒和一個孫女承諾，要將同一套房產單獨留給她們，不過每份遺囑的說詞都不同，今天說把房子留給大女兒，明天說留給二女兒，後天又說留給孫女。

記者鄒慈芸／綜合報道

內地一名八旬老人，在生前立下了19份遺囑，不過每份的內容都互相矛盾，導致其兩女都各自主張，自己才是合法的繼承人，其他遺囑無效。

在2013年到2017年間，老翁寫下了19份遺囑，向兩個女兒和一個孫女承諾，要將同一套房產單獨留給她們，不過每份遺囑的說詞都不同，今天說把房子留給大女兒，明天說留給二女兒，後天又說留給孫女。

民事行為能力受限制

2021年老翁去世後，二女兒將大姊及老翁的孫女告上法院，表示自己是第一份遺囑裡的受益人，其他兩人的遺囑無效。

於是法院首先針對遺囑的真實性進行檢驗，透過比對筆跡後，證實這19分遺囑確實出自老翁之手，與此同時，法官還有了新發現，他們得知，老翁在立遺囑期間，存在民事行為能力受限制的情況且曾被指定過監護人。

於是法官走訪了老翁居住過的兩家養老院，根據工作人員描述，老翁住在養老院時，確實有段期間意識不清。