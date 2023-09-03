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2023-09-03 16:00:54

認知障礙症｜內地8旬翁立下19份遺囑內容各異　死後兩女對簿公堂爭產

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在2013年到2017年間，老翁寫下了19份遺囑，向兩個女兒和一個孫女承諾，要將同一套房產單獨留給她們，不過每份遺囑的說詞都不同，今天說把房子留給大女兒，明天說留給二女兒，後天又說留給孫女。

記者鄒慈芸／綜合報道

內地一名八旬老人，在生前立下了19份遺囑，不過每份的內容都互相矛盾，導致其兩女都各自主張，自己才是合法的繼承人，其他遺囑無效。

在2013年到2017年間，老翁寫下了19份遺囑，向兩個女兒和一個孫女承諾，要將同一套房產單獨留給她們，不過每份遺囑的說詞都不同，今天說把房子留給大女兒，明天說留給二女兒，後天又說留給孫女。

民事行為能力受限制

2021年老翁去世後，二女兒將大姊及老翁的孫女告上法院，表示自己是第一份遺囑裡的受益人，其他兩人的遺囑無效。

於是法院首先針對遺囑的真實性進行檢驗，透過比對筆跡後，證實這19分遺囑確實出自老翁之手，與此同時，法官還有了新發現，他們得知，老翁在立遺囑期間，存在民事行為能力受限制的情況且曾被指定過監護人。

於是法官走訪了老翁居住過的兩家養老院，根據工作人員描述，老翁住在養老院時，確實有段期間意識不清。

所有的遺囑效力都不認可

最後法官判斷，因為老翁患有阿茲海默症（認知障礙症），是一種持續性的病，很難確認在立那些遺囑的時候，具有民事行為能力，所以傾向於所有的遺囑效力都不認可，因遺囑無效，財產歸屬就會以法定繼承順位來確定。

經過兩年的拉鋸，三方在法官的不斷調解下，在今年達成和解一致，由名下無房產的的二女兒，繼承50%的房產份額，並承擔遺產稅，大女兒和孫女分別繼承25%份額。

法官也說明，如果家中有晚年罹患疾病的老人，屬於限制民事行為能力的狀況下想立遺囑，最好是通過法院或者公證機關，去確認老人的民事行為能力在某一個點、某一個時期是正常的，再加上有第三方機構的共同見證去訂立遺囑，會比較好一點。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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老人長者3個家居運動增加肌力防止衰弱。（am730製圖） 老人長者3個家居運動增加肌力防止衰弱。（am730製圖） 老人長者3個家居運動增加肌力防止衰弱。（am730製圖） 老人長者3個家居運動增加肌力防止衰弱。（am730製圖）
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