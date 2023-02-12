誠品內打爛茶壺蓋被索賠520元 台網民怒轟整個壺「淘寶才賣117」

不少人都喜歡上淘寶購物，甚至一有空就上淘寶「格價」，近日就有港人逛街時發現一套三件粉色花型小碟特價也要930元，但淘寶同款產品只賣93元人民幣，認為店家「食水深」。台灣更有網民親身經歷這種「巨大差價」，日前在台北信義區誠品生活松菸店(下稱「松菸誠品」)打爛一個茶壺蓋後，被要求以2,000元新台幣(下同)(約520港元)將整個茶壺買下，事後上淘寶「查價」，驚見只售450元(約117港元)，隨即將事件放上網公審，怒轟松菸誠品「賣淘寶貨，價格還貴好幾倍」。 事主找店家商討「賠全新茶壺」 欲換回賠償金 該名姓賴女網民在Facebook群組「爆料公社」表示，上周四(2月9日)帶小孩逛台灣燈會後，到松菸誠品內美食街一間咖啡店用餐，離開前打包花茶時，不小心打爛茶壺蓋，於是馬上告知店員，並主動詢問賠償事宜，結果被要求以2,000元將整個茶壺買下。賴女表示，因為已接近店舖打烊時間，且自己秉持互信原則，隨即支付了2,000元，「最後店員還主動提出送我們馬卡龍和一塊蛋糕」，沒想到回家上網搜索茶壺市價，竟然是「淘寶450元，蝦皮850元(約221港元)」，質疑賠償金額並不合理，而且「2,000元都可以買4個全新茶壺」。 賴女表示，上周五致電店家反映問題，「表明我願意賠償一個一樣的全新茶壺，並且把二手茶壺歸還」，對方回覆會詢問店長並「馬上回覆」，但到昨晚仍未收到回電。

網民：營業損失不用賠喔？ 事件引起網民熱議，稱「人家根本不想回你電話……先不管你在淘寶蝦皮上看到的是不是『一模一樣』的東西，就算很心疼這兩千塊，但這麼丟人的電話我是絕對撥不出去的」，又指「淘寶有的商品是長的很像，但可能就只是長的像而已，如果買回來材質完全不一樣，你會變成賠兩邊」、「妳損壞人家商品在先，人家願意跟妳和解就沒事了，你反倒咬人家一口」、「營業損失不用賠喔？茶壺是店家的生財工具，衍生的損失也要賠吧」、「你為甚麼是看淘寶的？怎麼不問問店家是在哪買的？」 事主否認逃避賠償 感覺疑似被當「水魚」 不過，賴女昨晚深夜更新帖文，指淘寶店家向她確認，涉事茶壺底部的標誌與其生產的一樣，「店家說是他們家的產品」，又指自己並無逃避賠償，「只是雙方對於賠償方式有異議」、「知道自己疑似當了冤大頭……才po網提醒遇到賠償時要注意，金額與市價是否差距太大，賠償金額是否合理」，還舉例稱假如發生車禍後，「拿到車損估價單，貴了市價好幾倍，大家也會賠嗎？還是主張幫忙『恢復原狀』，或是談到一個雙方覺得合理的價格？……所以打破就只能任由店家開價賠償，對於不確定價值的東西，不能上網找資料？不能跟店家溝通？」最後賴女刪除帖文。 網民質疑事主欲以盜版賠正版 網民則繼續轉發、批評，「當你從淘寶或其他網站買來一比，很可能你會發現，根本是不同質感的水壺，賣家說是一樣的你就信了，然後公審誠品，不太厚道喔」、「淘寶店家並不會誠實回答他們是仿冒，主張『恢復原狀』？你能拿破掉的把他修好，我就覺得沒問題，但你是撞到進口車想要拿國產車零件賠人家的意思」、「妳喜歡買假貨不代表店家也喜歡買假貨欸小姐，妳小孩也是在淘寶跟蝦皮領養的嗎？」