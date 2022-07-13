誤信小紅書博主 22歲女花2000人仔「一針降顴骨」變毀容

愛美之心人皆有之，但絕不能隨隨便便將自己的臉交給資格不明人士動刀動針！河南鄭州一名22歲姓陳女子去年誤信「小紅書」美容博主「一針降顴骨」，花2,000元(人民幣，下同)讓對方親手注射「美容針」，結果細菌感染毀容，至今已服用抗生素近一年，且已花費十多萬元治療。

小紅書博主聲稱「一次見效、效果特別明顯」

內地「沸點新聞」報道，陳女士去年7月在小紅書看到有美容博主宣傳「一針降顴骨」，就心動聯絡對方，添加對方微信。陳女士見對方也有在微信朋友圈宣傳「一針降顴骨」神奇效果，又揚言「一次見效」、「3到5天必出效果」、「效果特別明顯」，甚至強調平時要收四五千元，現時只收她2,000元，就約定當晚打針。

拒事主上工作室 私家車上打美容針

不過，當陳女士表示要上去該名博主的工作室打針時，該名博主聲稱剛好在陳女士住所附近吃飯，會駕車到陳女士樓下即場打針，還在陳女士提出擔心時表示，「沒事，我經常在車上打針」。