誤把含劇毒野生菌當「金針菇」食用 貴州村民集體中毒3死2傷

貴州省畢節市七星關區亮岩鎮太極村於11月16日發生進食野生菌後集體食物中毒事件，造成3人死亡，1人輕微中毒已出院，另1人目前已脱離危險仍在醫院接受治療。據中毒者親屬透露，死者包括一對母子及一名工人，醫生確認他們誤食了含有劇毒鵝膏毒肽的條蓋盔孢傘菌。 連食兩餐 深夜起不適 據《新民晚報》報道，中毒者親屬張先生介紹，中毒者包括他堂哥、堂哥母親、侄子，以及堂哥養殖場的兩名工人。16日中午，堂哥在家附近採摘野生菌並烹煮食用，當時眾人食用後並無任何不適反應，晚餐時又食用了一次。當天深夜，幾人開始出現嘔吐、腹瀉症狀，次日被送往醫院。

張先生表示，中毒者送醫後經歷了轉院過程，直到第三天才轉入當地治療野生菌中毒較具權威的中醫院。據他描述，這些野菌生長在房屋周邊環境不佳的地方，事後他採集了菌子樣本送到醫院辨識。醫生告知他，誤食這種菌子會導致慢性中毒，五六小時後身體才會出現反應，其堂哥出現上吐下瀉、腹痛、發燒等症狀。 告誡勿採摘或食用野生菌 據張先生進一步透露，他侄子已脱離危險，其中一名工人因食用量較少僅輕微中毒，但他堂哥在中毒後第三天經治療無效不幸離世，堂哥的母親也在次日離世，另一名工人於11月21日經治療無效離世。「很痛心，用生命告訴大家不要隨意採摘食用野生菌，就算誤食了，也要第一時間送到有專門治療的醫院治療。」張先生悲痛表示。