誤植「解放軍進攻」快訊 台媒華視致歉 藍營轟「離譜至極」

兩岸關係持續緊張之際，台灣華視新聞今早7時突然出現多條關於「解放軍進攻新北市」的「最新消息」滾動字幕報道，包括「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸」、「板橋車站疑似遭敵特工縱火及施放爆炸物」、「戰爭有爆發之虞，新北市政府開設聯合應變指揮管制中心」、「總統發布緊急命令，3月6日8時起生效」等。不少觀眾嚇壞，致電新北市長侯友宜；侯友宜及市政府一級主管，甚至情報機關法務部調查局，紛紛致電華視高層詢問，華視才知道嚴重出錯。

華視：人為疏失 誤植新北消防局防災字幕

華視隨即發表道歉聲明，指相關文字是新北消防局提供的防災演習訊息文字，相關防災影片昨日由新北消防局委託華視錄製，惟今早因後製人員快訊路徑設定錯誤，誤植昨日防災演習影片的戰爭與防災快訊，「請民眾不需恐慌」。華視又強調會展開內部調查，並緊急召開自律委員會，檢討今次重大疏失及嚴懲相關工作人員。

通訊傳播委員會：華視涉嫌妨礙公共秩序

文化部亦鄭重致歉，並要求華視立即提交事件報告，深切檢討，絕不得再犯。通訊傳播委員會已到華視進行行政檢查，初步認為華視涉嫌違反廣播電視法，妨礙公共秩序、善良風俗，將作出必要的處置。通訊傳播委員會又表示，今次事件反映華視整個內部管控明顯有問題、有改善空間。