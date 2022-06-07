調侃封控後被嫌棄 上海超市現「冷宮蔬菜」

內地前日新增86宗新冠肺炎本土感染，上海和北京所佔個案均回落至個位數，分別為8宗及6宗。上海上周三恢復正常生產生活秩序後，有超市為方便民眾購物兼博君一粲，將封控期間極為搶手的耐放蔬菜，以及曾被渴求的可樂、薯片等，分別列為「冷宮蔬菜」和「超市頂流」，還為它們「說」出「心底話」，如「這兩個月，我們愛過」、「後悔沒買吧」等，令不少網民大讚有創意。

上海的大潤發超市近日掛滿手繪風商品介紹牌，將民眾在封控期間最常採購、同時是政府蔬菜包裡最常見的「老熟人」列為「冷宮蔬菜」，包括紅蘿蔔、薯仔、生菜、白菜和洋蔥等，還配上「本蔥再嬌艷，又給誰看呢」、「可能我不是你們的最愛，請允許我體面離開」(圖)等對白。現場有顧客坦言，「好久沒吃肉了，不想再吃菜了」，亦有顧客專買「冷宮蔬菜」，指「冰箱裡放的時間長的東西可以多買一點」。

還有顧客興奮表示，「我終於不缺東西了」，稱想買「很多很多零食，還有火鍋」。薯片、可樂和火鍋湯底等，都被大潤發列為「超市頂流」，其中可樂據傳是封控期間以物易物金字塔頂上的「王者」，其貨牌自豪介紹，「流通之王，你的快樂還得靠我」。未能歸入「冷宮蔬菜」和「超市頂流」的貨物也有專屬對白，例如被包裝成一束花的鋼絲球說，「你負責美貌如花，我負責洗洗刷刷」。

台15歲患者心肌炎離世

台灣本土疫情方面，昨新增52,992宗確診、151宗死亡，其中一名死者為15歲少年，為台灣知名編劇岳清清姪子，無慢性疾病，已接種1劑新冠疫苗，上月20日發燒，22日確診，居家照護至29日，30日回校突然暈倒，送院時已無生命跡象，搶救無效離世，死因是「病毒性心肌炎併急性肺水腫及心因性休克、新冠病毒感染」。