談香港重申堅持一國兩制 習近平二十大報告提出「中國式現代化」

中共第二十次全國代表大會(二十大)昨早在北京人民大會堂開幕，中共總書記習近平向大會宣讀報告，指中共中心任務從現在起是「團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」，並在提到香港時重申，十年來全面準確推進並堅持「一國兩制」，推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段，強調一國兩制是保持香港長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。至於新冠肺炎疫情，習近平表示「堅持動態清零不動搖」。
習近平在報告中有系統地闡述何謂「中國式現代化」，並提出相關目標任務。習近平指出，中國式現代化即中共領導的社會主義現代化，既有各國現代化的共同特徵，更有基於自己國情的中國特色，其本質要求是「堅持中共領導，堅持中國特色社會主義，實現高質量發展，發展全過程人民民主，豐富人民精神世界，實現全體人民共同富裕，促進人與自然和諧共生，推動構建人類命運共同體，創造人類文明新形態」。
以實體經濟為發展經濟著力點
習近平強調，全面建設社會主義現代化國家，首要任務是「高質量發展」，重申要「堅持高水平對外開放，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，並要求「堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上」，加快建設製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數字中國；亦要求全面推進鄉村振興，堅持農業農村優先發展，鞏固拓展脫貧攻堅成果，加快建設農業強國。同時還要加快建設貿易強國、教育強國、科技強國、人才強國、體育強國、社會主義文化強國等。
提出「規範財富積累機制」
習近平還就實現共同富裕，提出完善分配制度，包括堅持多勞多得，鼓勵勤勞致富，促進機會公平，增加低收入者收入，擴大中等收入群體，規範收入分配秩序，規範財富積累機制等。在社會文化上，則要求建設具強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態，「全面落實意識形態工作責任制，鞏固壯大奮進新時代的主流思想輿論」，並要提高全社會文明程度，實施公民道德建設工程，加強家庭家教家風建設等。
軍事方面，習近平要求「全面加強人民軍隊黨的建設，確保槍桿子永遠聽黨指揮」，全面加強練兵備戰，提高軍隊打贏能力等。至於外交，習近平強調，中國始終堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，致力推動構建人類命運共同體，重申堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對冷戰思維，反對干涉別國內政，反對搞雙重標準，「中國永遠不稱霸、永遠不搞擴張」。
對於香港，習近平指，在局勢動盪變化時，按照憲法和基本法有效實施對特區的全面管治權，落實愛國者治港原則，實現由亂到治的重大轉折，再從全面準確推進一國兩制實踐等，推動香港走向由治及興的新階段。習近平又表示，中共支持香港發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，支持香港更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。
重申對台不放棄使用武力
至於台灣問題，習近平重申，「堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，並指「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定」，又強調要堅持貫徹自十八大以來提出的「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，以「堅定不移推進祖國統一大業」，認為「國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現」。