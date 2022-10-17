談香港重申堅持一國兩制 習近平二十大報告提出「中國式現代化」

習近平表示，中共目前的中心任務是以「中國式現代化」全面建成社會主義現代化強國。(中新社)

中共第二十次全國代表大會(二十大)昨早在北京人民大會堂開幕，中共總書記習近平向大會宣讀報告，指中共中心任務從現在起是「團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」，並在提到香港時重申，十年來全面準確推進並堅持「一國兩制」，推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段，強調一國兩制是保持香港長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。至於新冠肺炎疫情，習近平表示「堅持動態清零不動搖」。

習近平在報告中有系統地闡述何謂「中國式現代化」，並提出相關目標任務。習近平指出，中國式現代化即中共領導的社會主義現代化，既有各國現代化的共同特徵，更有基於自己國情的中國特色，其本質要求是「堅持中共領導，堅持中國特色社會主義，實現高質量發展，發展全過程人民民主，豐富人民精神世界，實現全體人民共同富裕，促進人與自然和諧共生，推動構建人類命運共同體，創造人類文明新形態」。

以實體經濟為發展經濟著力點

習近平強調，全面建設社會主義現代化國家，首要任務是「高質量發展」，重申要「堅持高水平對外開放，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，並要求「堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上」，加快建設製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數字中國；亦要求全面推進鄉村振興，堅持農業農村優先發展，鞏固拓展脫貧攻堅成果，加快建設農業強國。同時還要加快建設貿易強國、教育強國、科技強國、人才強國、體育強國、社會主義文化強國等。

提出「規範財富積累機制」

習近平還就實現共同富裕，提出完善分配制度，包括堅持多勞多得，鼓勵勤勞致富，促進機會公平，增加低收入者收入，擴大中等收入群體，規範收入分配秩序，規範財富積累機制等。在社會文化上，則要求建設具強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態，「全面落實意識形態工作責任制，鞏固壯大奮進新時代的主流思想輿論」，並要提高全社會文明程度，實施公民道德建設工程，加強家庭家教家風建設等。