請行政助理要求「單身」遭女應徵者舉報「選妃」 公司揚言「告她」

廣東東莞一名姓任女子昨日在求職平台應徵一間公司的行政助理，沒想到對方問完身高、體重後，竟問「是否單身」，聲稱做助理比較辛苦，「所以我希望我助理是可以全心身投入工作的」。任女質疑辛苦與單身之間的關係，認為這種要求奇怪又離譜，更懷疑對方「以招聘之名選妃」，於是作出舉報，相關平台亦隨即將該公司「下架」。

不過，內地傳媒追訪涉事公司時，老闆陳女士強調，「我們做正規公司，要求單身也很正常……你沒有其他的家庭顧慮，那你工作投入就會好一些」，認為其要求沒有違法，並非就業歧視，亦沒有造成騷擾。陳女士指出，任女莫名其妙作出舉報，已對公司造成影響，將會起訴任女。

網民：現實告訴大家不要結婚

事件引起網民熱議。有網民諷刺，「他有本事直接把單身二字寫在招聘條件裡啊，而不是對話時再說」、「很好啊，現實就是告訴大家不要結婚」、「國家要你結婚生孩子，各行各業說你結婚生孩子我就不要你」。也有網民無奈稱，「就算世界變得更好，育兒和工作也無法做到並行」。

還有網民認為，「雙向選擇的事為甚麼要舉報呢？招聘面試的時候就明確表示要求單身，不能接受就不去唄，又不是在你工作之後再要求單身的」，但遭網民反駁，「別人歧視你，你不要覺得那個人對」。