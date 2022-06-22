謊稱5分鐘抵現場 實花28分鐘 唐山打人案5警受查1副局長免職

河北唐山「惡霸打人案」有新進展，唐山市公安局路北分局機場路派出所民警陳志偉曾向官媒聲稱，事發當日接到報案後5分鐘抵達現場，但河北省公安廳昨日的通報推翻有關說法，指該派出所警員接到報案後28分鐘才去到現場，9名打人者早在報案後6分鐘逃離，傷者則於疑犯逃走8分鐘後送院。陳志偉及4名相關警官涉嫌出警不及時、執法不規範及嚴重違紀違法問題，正接受紀委監委調查，唐山市公安局路北分局姓李副局長涉同樣問題被免職。

根據中紀委國家監委通報，受查的警員除了陳志偉，還包括唐山市路北區副區長兼市公安局路北分局長馬愛軍、唐山市公安局路北分局機場路派出所長胡斌、長虹道警務站副站長韓志勇、光明里派出所前所長范立峰。河北省公安廳的調查進展最新通報則顯示，事發於本月10日凌晨2時40分，僅1分鐘就有民眾報警，警方翌日將7男2女共9名疑犯逮捕歸案。

兩女頭破血流 司法鑑定屬「輕傷二級」

通報提到，其中兩名女傷者傷勢較輕，到醫院檢查後自行離開，司法鑑定為「輕微傷」；另外兩名女傷者「在普通病房住院接受治療，目前傷情已好轉」，司法鑑定為「輕傷二級」。

對於該兩名被打到頭破血流並曾在深切治療部留醫的女子，傷勢被鑑定為「輕傷二級」，不少網民質疑「縱容施暴者」。不過，警方解釋，根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部共同發布的《人體損傷程度鑑定標準》(下稱《標準》)，輕傷二級的傷勢包括肋骨骨折兩處以上、眼球穿通傷或眼球破裂傷、四肢任一大關節功能喪失、四肢重要神經損傷、四肢重要血管破裂等。該《標準》將傷勢分為「重傷」、「輕傷」、「輕微傷」共三級，其中重傷和輕傷再細分一級和二級。

河北省公安廳的通報還披露「案中案」，指9名疑犯當中有4人於本月7日從江蘇自駕抵達唐山，與主犯陳X志等5人從事「網絡賭博洗錢違法犯罪活動」，調查期間還發現陳X志等人曾涉及非法拘禁、尋釁滋事、聚眾鬥毆、開設賭場等違法犯罪的線索。至於上述人等是否涉及黑惡組織犯罪，河北省公安廳表示正加緊調查。有內地傳媒前一日引述知情人士指，疑犯早在2014年開始搞世界盃外圍賭檔，今次齊聚唐山，也是為了準備11月的世界盃賭波生意。