警犬視線無法移離美食被評不合格　領犬員：牠未食早餐(有片)

內地一隻警犬早上還未吃早餐就出勤，詎料與領犬員乘搭地鐵時，剛好身邊有一位旅客落車時掉了一塊零食在地上，飢腸轆轆的警犬就這樣強忍飢餓，視線無法離開距離自己僅幾步之遙的零食，讓不少網民直呼心疼。

綜合《北京青年報》等內地媒體報道，湖南長沙地鐵上一隻德國牧羊犬警犬與領犬員正在搭車，剛好有乘客身上攜帶的零食掉在車廂地板，那隻警犬隨即留意到，牠一方面低頭目瞪口呆緊地盯著地上的零食，但又似乎知道自己正在執勤需要服從命令，令這警犬陷入兩難之境。從車上旅客拍的影片顯示，戴著口罩的警犬目不轉睛地盯著地上的零食，但礙於工作犬必須留在原地，最終也沒執零食。領犬員於事後表示，其實合格的警犬面對身邊有零食都應該做到無視，但這隻警犬出勤前因為未吃早餐，所以表現得飢腸轆轆，會再加強對於警犬的食物忍耐訓練。