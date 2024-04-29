警車鳴笛入村指名道姓廣播某人涉嫖娼　事主：就算有可以依法處理(有片)

綜合報道，35歲事主李先生表示，他是司機經常在外，大年初四(2月13日)當日，有警車鳴笛駛入他住的村，廣播著「李XX涉嫌嫖娼」。網上影片顯示，先有一架警車駛經並廣播，一分鐘後又掉頭。李先生指出，2023年接到郯城縣派出所電話，一名姓謝警官指他有一筆轉賬涉嫌嫖娼，提出有人可以幫忙處理，李先生稱自己沒有嫖娼，但媽媽身體不好，免得她生氣，就轉賬2,000元人民幣給對方。詎料後來派出所傳召他，他只好拿出5,000元希望了結此事，惟對方稱要兩三萬元，並要他回村處理才能解決。李先生續指，他去年10月到派出所，謝警官聲稱涉嫌嫖娼一事上會照顧他，李先生回應自己不需要照顧，給錢並非真有嫖娼，只是想息事寧人，當日，李先生就被羈留了近24小時，翌日就把他釋放。

李先生：今年是我最尷尬難堪的一個春節

今年2月，派出所通知他，已把傳召證貼在他的家門，還警告其母親不准撕下。李先生只好再到派出，謝警官未有拿出證據證明他嫖娼就要他承認，否則會再傳召他十多次，李先生當日再被羈留逾20小時，並警告除夕當日要再到派出所，李先生沒有依從，直至2月13日，派出所就派警車到村上找他，就發生警車鳴笛廣播事件。李先生重申自己沒有嫖娼，就算是有，可以依法處理，他說：「指名道姓說我涉嫌嫖娼，是對我人格極大侮辱，讓我在村裡抬不起頭做人。」他又形容，2024年春節是他有生以來「最尷尬難堪的一個春節」，決定到縣公安局和紀檢委反映。郯城县公安局周日(28日)回應傳媒，對此事高度重視，喊話事件涉事民警謝某已被停止執行職務，相關調查工作正在進行中。