護身符輻射量超標1686倍　大連海關查獲旅客攜致癌物

據內地海關總署辦公廳消息，遼寧大連周水子機場海關關員近日在入境航班時，發現一名旅客通過固定式核輻射監測門時觸發警報。海關關員立即展開調查，鎖定該旅客身上配戴的「護身符」為輻射來源。
綜合媒體報道，經檢測，該名旅客配戴掛件輻射劑量高達168.6μSv/h，超過現場本底值1686倍。核素分析結果顯示，掛件含有放射性核素釷-232。該旅客表示，這是朋友贈送的「護身符」。
類似案件並非首次發生。2019年12月，同樣在大連周水子機場，一名入境旅客行李中的「五行質子量子能量共振器」石盤引發核輻射儀器報警，經檢測含釷-232，核輻射值達112.4微希，超標1120倍。海關關員指出，配戴該石盤一天，相當於在醫院做117次X光胸透的輻射量總和。
2023年，大連周水子機場海關再度查獲一袋「保健石」，核輻射超標1050倍，同樣檢出放射性物質釷-232。今年年初，雲南昆明長水機場海關在監管查驗時，發現一名旅客觸發門框式核輻射監測設備警報，其隨身攜帶的「能量塔」輻射量超過現場環境本底值20倍。
購物前要了解成分資訊
海關關員介紹，釷-232已被世界衛生組織國際癌症研究機構列入1類致癌物清單。海關提醒旅客購買海外商品時應主動了解成分資訊，提防攜帶核輻射超標物品入境，以免造成經濟損失及健康損害。
