讓城市逐漸恢復活力 河南內蒙強調精準防控

內地新冠肺炎疫情反彈，前日新增2,719宗本土感染，廣東佔最多有700宗，另外內蒙古、河南、北京和上海分別有165宗、104宗、23宗及4宗。內地「澎湃新聞」指出，近日內蒙古黨委書記孫紹騁和河南省長王凱相繼強調「精準防控」，包括要求風險區域的劃設「要精準到樓棟」，不能因為一兩宗個案就無差別封控整個社區，不能長期、無休止管控和限制，強調要「該管的堅決管住、該放的有序放開……讓城市逐漸恢復活力」。

河南省長訪鄭州富士康

至於上月中旬開始爆疫並閉環生產的河南鄭州航空港區富士康廠區，有大批員工強行離開，徒步回鄉，王凱昨日去該廠區了解物資供應、消毒殺菌、員工通勤情況，強調當前疫情形勢嚴峻複雜，要求各相關部門要迅速行動，用最短時間、最高效率阻斷疫情擴散、防止風險外溢。

王凱要求迅速成立省市區與企業聯合嵌入的應急指揮體系，組建工作專班，嚴格人員、物資閉環管理，加強員工生活與醫療保障、心理疏導，配足防疫物資，提高員工自我防護意識和能力等，並及時準確發布權威信息，「積極營造同心抗疫的良好氛圍」。

盛傳鄭州富士康做「躺平試驗區」

另外，內地「第一財經」周一訪問化名「王海」的「鄭州富士康某生產線基層管理者」，了解員工「逃亡」原因。王海認為，主要是工人圈有傳言指廠區將被封鎖，「變成『躺平試驗區』」，並有傳被集中隔離的員工只要兩次快測結果均為陰性，就直接送回廠區上班，加上不少人「認為感染了(新冠)之後會像2020年年初武漢感染新冠的人一樣，不僅很難受、留下後遺症，甚至可能死亡」，於是覺得「不跑就沒時間了」。

王海直言，「他們對這個疾病的了解是比較少的，可能是信息渠道的原因，他們了解不到這種信息。網上有一個謠言，他可能就認為是真的」，並強調離開集中隔離點的快測陰性員工，截至周一尚在宿舍內的「緩衝區」，未有回到生產線上班。