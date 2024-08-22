谷愛凌霸氣回黑粉：我為中國獲39面獎牌　你為國家做了甚麼？(有片)

美中混血背景讓滑雪選手谷愛凌(Eileen Gu) 一直被黑粉攻擊，有部分網民批評為「雙面人」。谷愛凌周三(21日)就在小紅書中發布影片霸氣回應黑粉，並反問「黑子(黑粉)為國家做了什(甚)麼？」
谷愛凌21日在內地小紅書分享影片，她隨音樂節奏左右搖擺，並霸氣表示，自己「5年來代表中國參加41次世界大賽，為中國獲得39枚獎牌，為國家隊介紹3個主教練，為國家隊捐贈自由式滑雪板，為中國和女性在世界發聲。黑子為國家做了什(甚)麽？」谷愛凌並配文稱：「黑子心情這麼差，要不去跑個步？做最好的自己，讓世界變得更好。」
“I won 39 medals for #China in the past 5 years. What have you done for the country?”#EileenGu(#谷爱凌) hits back at keyboard warriors, attracting many netizens to support her. pic.twitter.com/PPIWy2IN9k— Ifeng News (@IFENG__official) August 21, 2024
谷愛凌被黑粉批是雙面人
谷愛凌為中國隊出賽時，有網民批評她是「投機者」，在中美之間「食兩家茶禮」。在巴黎奧運期間，谷愛凌在微博曬出大量與中國奧運冠軍合照，在Instagram(IG)則曬出與西方選手的合照，被部分黑粉批評為「雙面人」。