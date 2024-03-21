熱門搜尋:
美國議息 香港足球 23條立法 SEASONS PLACE 華富邨重建 LOONG 9 泰峯 李龍基 大光麵 流感 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-03-21 11:47:00

豆瓣醬內藏「米奇驚喜包」 食完驚現完整鼠頭

分享：
豆瓣醬內藏「米奇驚喜包」 食完驚現完整鼠頭

豆瓣醬內藏「米奇驚喜包」 食完驚現完整鼠頭

食安問題一直是民眾高度關心的議題之一，近日中國有民眾在發文爆料，在一款豆瓣醬中，竟然吃到了「完整鼠頭」，連毛髮、鬍鬚都清晰可見，讓他直呼「整天沒胃口了」。

豆瓣醬炒菜，可以為菜餚增添不少風味，怎料不只人類喜歡，連「米奇」也要嘗幾口！中國一位網友，在網路上發布一段影片，指出自己在一款豆瓣醬中吃出鼠頭，畫面中可以看到，鼠頭被放在衛生紙上，連鬍鬚都清清楚楚。

該名網友補充說明稱，是拿豆瓣醬炒菜，炒完之後才在罐子裡發現鼠頭的，整罐豆瓣醬幾乎快吃完了，害自己整天都沒胃口，目前已經向市民熱線投訴，事件正在處理中，主要目的不是為了索討賠償，而是向大眾曝光無良商家。

整罐豆瓣醬快吃光，才發現買到「米奇驚喜包」。（圖／翻攝九派新聞）

整罐豆瓣醬快吃光，才發現買到「米奇驚喜包」。（圖／翻攝九派新聞）

消息曝光後，瞬間在網上引發熱議，記者聯繫該豆瓣醬的工廠，工作人員表示，20日接到了市場監管局的電話，也看到了網路上流傳的影片，工廠會積極配合調查，徹查廠房、生產線。

此外工作人員還提到，該款豆瓣醬的加工為全機械化操作，出現像鼠頭這麼大體積異物的可能性微乎其微，豆瓣醬的加工需經過破碎、罐裝等流程，進行破碎辣椒的機器是高密度，罐裝的機器通道也很細，像一個吸管一樣將豆瓣醬灌入瓶子裡，即便真的出現了鼠頭，也太可能不會像影片中展示的那般完整。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受