豆瓣醬內藏「米奇驚喜包」 食完驚現完整鼠頭

食安問題一直是民眾高度關心的議題之一，近日中國有民眾在發文爆料，在一款豆瓣醬中，竟然吃到了「完整鼠頭」，連毛髮、鬍鬚都清晰可見，讓他直呼「整天沒胃口了」。

豆瓣醬炒菜，可以為菜餚增添不少風味，怎料不只人類喜歡，連「米奇」也要嘗幾口！中國一位網友，在網路上發布一段影片，指出自己在一款豆瓣醬中吃出鼠頭，畫面中可以看到，鼠頭被放在衛生紙上，連鬍鬚都清清楚楚。

該名網友補充說明稱，是拿豆瓣醬炒菜，炒完之後才在罐子裡發現鼠頭的，整罐豆瓣醬幾乎快吃完了，害自己整天都沒胃口，目前已經向市民熱線投訴，事件正在處理中，主要目的不是為了索討賠償，而是向大眾曝光無良商家。