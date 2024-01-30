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中國
2024-01-30 13:00:00

豬場播Disco歌豬仔一聽就跳　連專家都讚 (有片)

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豬場播Disco歌豬仔一聽就跳，連專家都讚。(抖音)

豬場播Disco歌豬仔一聽就跳，連專家都讚。(抖音)

內地廣西的一間豬場因其獨特的養殖方法引起關注，飼主竟然給他養的豬聽Disco歌，甚至在場內裝設霓虹燈，令豬場彷彿變成「豬界Disco」，讓不少網友嘖嘖稱奇。飼主解釋， 聽音樂能讓豬隻心情愉悅，他也會播放不同類型的音樂，促進其體內新陳代謝，使其肌肉更為發達。

綜合報道，這間豬場的飼主傅先生表示，聽音樂能讓豬隻心情愉悅，他也會播放不同類型的音樂，豬隻也會因此而有不同的反應。他更親力親為，在挑選音樂這塊也不馬虎，快歌被認為能夠提高豬隻的活動量，促進其體內新陳代謝，提高食量，不容易生病，使其肌肉更為發達；而慢歌柔和的旋律則有助於讓豬隻的心情平靜下來，進而營造一個寧靜的環境。

飼主指，快歌被認為能夠提高豬隻的活動量，促進其體內新陳代謝。 飼主竟然給他養的豬聽Disco歌，甚至在場內裝設霓虹燈。

網民：廣西特色品種嗨歌牌精品豬

有報道引述畜牧專家李新表示，將音樂納入養殖環境可視為一種福利措施，能夠有效地舒緩豬隻的情緒，減輕牠們的壓力感。若豬隻長期處於高壓力狀態下，不僅會對其精神狀態產生負面影響，可能導致肌肉收縮、生長受限，進而影響到最終的肉質品質。因此，透過音樂提供出的「Disco」氛圍，能夠有效降低豬隻的壓力，進而改善其生理狀態，有助於提高豬肉的品質。

不少網民都讚嘆豬場老闆的飼養方法「為環保作出貢獻！」、「待遇真不錯」，「我的天，這還真的有被震驚到」，更有網民亦想起吃：「螺絲粉加上去更完美」、「廣西特色品種嗨歌牌精品豬」、「想起了東京跑步鴨」。

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