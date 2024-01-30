豬場播Disco歌豬仔一聽就跳　連專家都讚 (有片)

內地廣西的一間豬場因其獨特的養殖方法引起關注，飼主竟然給他養的豬聽Disco歌，甚至在場內裝設霓虹燈，令豬場彷彿變成「豬界Disco」，讓不少網友嘖嘖稱奇。飼主解釋， 聽音樂能讓豬隻心情愉悅，他也會播放不同類型的音樂，促進其體內新陳代謝，使其肌肉更為發達。

綜合報道，這間豬場的飼主傅先生表示，聽音樂能讓豬隻心情愉悅，他也會播放不同類型的音樂，豬隻也會因此而有不同的反應。他更親力親為，在挑選音樂這塊也不馬虎，快歌被認為能夠提高豬隻的活動量，促進其體內新陳代謝，提高食量，不容易生病，使其肌肉更為發達；而慢歌柔和的旋律則有助於讓豬隻的心情平靜下來，進而營造一個寧靜的環境。