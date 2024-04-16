豬場老闆意外跌入化糞池 6位員工「一個拉一個」跳入救援全陪葬

中國四川13日下午發生一起沼氣中毒意外，一名養豬場老闆不慎掉入化糞池內，其餘6人進入池內進行救援，卻因為吸入過多沼氣中毒，最終7人通通搶救無效身亡。
檢查化糞池時木板無預警斷裂
事發在四川彭州市麗春鎮一養豬場，該廠由於剛換新老闆經營，尚未開始投入生產，沒想到在前期準備期間就發生意外。養豬場室內有一個面積數平方公尺的化糞池，5、6公尺深，13日下午，化糞池出現問題，於是老闆前往檢查，不料踩著的木板卻無預警斷裂，導致他整個人掉入池中。
其他員工看了相當心急，連忙跳入救人，想用「一個拉一個」的方式，幫助老闆脫困，只是他們低估了沼氣的威力，最終全部中毒，被警消救出化糞池後，4人經現場搶救無效死亡，3人送醫院救治無效死亡。
豬場老闆夫婦和岳母都在事故中喪生
附近村民表示，一般有一定深度的沼氣池，通常要打開一週，人才能進入，不然都是具危險性的，出事的養豬場在一處山坡上，場內有三座藍色頂棚的圈舍，類似化糞池等設施，整個場地目測面積約有上千平方公尺，規模不小，最大約容納7千頭豬，養豬場老闆夫婦和岳母，都在這場事故中喪生了。
根據彭州市委宣傳部相關負責人說明，出事的老闆是彭州人，但並非麗春鎮本地人士，死者的身分為老闆一家和他的合夥人，目前專門的工作小組正對類似風險場所，進行詳細檢查，防止類似悲劇再度上演。
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