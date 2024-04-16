豬場老闆意外跌入化糞池 6位員工「一個拉一個」跳入救援全陪葬

中國四川13日下午發生一起沼氣中毒意外，一名養豬場老闆不慎掉入化糞池內，其餘6人進入池內進行救援，卻因為吸入過多沼氣中毒，最終7人通通搶救無效身亡。

檢查化糞池時木板無預警斷裂

事發在四川彭州市麗春鎮一養豬場，該廠由於剛換新老闆經營，尚未開始投入生產，沒想到在前期準備期間就發生意外。養豬場室內有一個面積數平方公尺的化糞池，5、6公尺深，13日下午，化糞池出現問題，於是老闆前往檢查，不料踩著的木板卻無預警斷裂，導致他整個人掉入池中。

其他員工看了相當心急，連忙跳入救人，想用「一個拉一個」的方式，幫助老闆脫困，只是他們低估了沼氣的威力，最終全部中毒，被警消救出化糞池後，4人經現場搶救無效死亡，3人送醫院救治無效死亡。