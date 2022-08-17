貓主子亂入網課鏡頭激嬲公司 「奴才」慘被解僱

疫情期間在家工作開視像會議、視像教學時，一些民眾家中貓狗等寵物甚至幼兒亂入鏡頭的畫面，都因為「太可愛」、「太搞笑」而引來一陣熱捧，但廣州一間教育公司就對於貓貓亂入老師直播授課鏡頭相當不滿，認為「影響老師形象」，隨即解僱涉事貓主老師。老師認為公司無理解僱，要求賠償，卻反被公司起訴。法院最終判公司違法，要賠償4.1萬元(人民幣，下同)。
美術老師在家開網課 貓咪5次亂入鏡頭
《廣州日報》報道，姓羅事主2019年7月進入涉事教育公司任美術老師，去年3月起按公司要求在家直播授課。去年6月6日直播期間，羅的貓先後5次亂入鏡頭，於是有學員在評論區問，「旁邊那個蹭來蹭去的東西是甚麼？」
貓咪亂入鏡頭 公司判屬「影響老師形象」行為
公司認為，「貓亂入鏡頭」屬公司手冊中「影響老師形象」的行為，判定為「B級違規」，加上之前上堂遲到10分鐘的「B級違規」行為，為6個月內兩次「B級違規」，按規定升為「A級違規」，遂在去年7月2日解僱羅。
羅就認為，網課畫面出現貓並沒有違反公司手冊的規定，亦無影響到網課，於是向天河區勞動人事爭議仲裁委員會申請仲裁，要求公司支付違法解僱的賠償金。羅勝出仲裁後，公司不服，入稟天河區法院。
法院：公司以貓咪亂入鏡頭炒人 屬「擴大解釋」相關規定
法院認為，公司手冊中的「影響老師形象行為」，為「授課期間做與授課無關的事情(如玩手機、瀏覽無關網站、聊天、接電話、吃零食、喝奶茶等帶有咀嚼動作的飲料)」，而羅是按公司要求在家中直播授課，公司應知曉授課環境不等同在公司，一次網課畫面中出現貓，又未有導致無法繼續授課，公司將此情形等同公司手冊所述的情況，「顯然屬於擴大解釋並具有隨意性」，公司據此解僱羅，應屬違法。
法官提醒僱主勿因在家工作環境苛求員工
法官提醒，因疫情等因素，部分公司要求員工在家辦公，以降低成本，員工因環境的種種限制，辦公效果在客觀上確實無法與在公司辦公完全等同，「公司不應對此予以苛求」。法官又強調，公司規章制度內容，既要符合法律法規，亦要兼顧公平合理，若隨意將違紀違規行為擴大解釋，並藉此解除勞動關係，應認定為違法行為。