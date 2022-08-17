貓主子亂入網課鏡頭激嬲公司 「奴才」慘被解僱

廣州有美術老師因為家中的貓亂入網課鏡頭而被解僱。(示意圖)

疫情期間在家工作開視像會議、視像教學時，一些民眾家中貓狗等寵物甚至幼兒亂入鏡頭的畫面，都因為「太可愛」、「太搞笑」而引來一陣熱捧，但廣州一間教育公司就對於貓貓亂入老師直播授課鏡頭相當不滿，認為「影響老師形象」，隨即解僱涉事貓主老師。老師認為公司無理解僱，要求賠償，卻反被公司起訴。法院最終判公司違法，要賠償4.1萬元(人民幣，下同)。

美術老師在家開網課 貓咪5次亂入鏡頭

《廣州日報》報道，姓羅事主2019年7月進入涉事教育公司任美術老師，去年3月起按公司要求在家直播授課。去年6月6日直播期間，羅的貓先後5次亂入鏡頭，於是有學員在評論區問，「旁邊那個蹭來蹭去的東西是甚麼？」

貓咪亂入鏡頭 公司判屬「影響老師形象」行為

公司認為，「貓亂入鏡頭」屬公司手冊中「影響老師形象」的行為，判定為「B級違規」，加上之前上堂遲到10分鐘的「B級違規」行為，為6個月內兩次「B級違規」，按規定升為「A級違規」，遂在去年7月2日解僱羅。

羅就認為，網課畫面出現貓並沒有違反公司手冊的規定，亦無影響到網課，於是向天河區勞動人事爭議仲裁委員會申請仲裁，要求公司支付違法解僱的賠償金。羅勝出仲裁後，公司不服，入稟天河區法院。