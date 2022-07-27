貓主拍被抓傷 為貓穿鞋致其四肢腐爛

陝西西安有貓主因曾被自家的貓咪抓傷，買來硅膠鞋為貓咪穿上後，連續七八天都沒有為貓咪脫鞋，更恐怖的是，鞋的內側竟然有一粒粒突起的「小釘」，導致貓咪四肢皮肉留下一個個小孔，而且腐爛、發臭。

貓鞋內側竟有一粒粒「小釘」

西安一間寵物醫院的姓原醫生周一在社交平台爆料指，近日為該隻穿鞋貓咪打疫苗時，見牠其中一隻腳掌伸出鞋外，於是想幫牠穿好，但萬沒想到一脫開鞋，就見貓腳被鞋綁著的位置已經腐爛、發臭，而且因為鞋的內側有一粒粒突起的「小釘」，腐爛皮肉上出現一個個小孔，慘不忍睹。

貓主聲稱七八天都沒為貓脫鞋

原醫生表示，貓咪四肢都有同樣慘況，而貓主聲稱與貓玩耍時不小心被抓傷，才為貓穿上膠鞋，七八天以來都沒有脫過。原醫生直言「很生氣」，強調貓本來就不能穿鞋，「不想被牠撓就給牠剪指甲，既然養貓，(被抓)這種情況就是免不了的」。

網民：分明是刑具 你不配養貓

微博網民紛紛批評涉事貓主「這是虐待」、「你不配養貓」、「缺少對生命的尊重」、「既然這麼怕被撓幹嘛要養」，又指「這哪裡是鞋子？分明是刑具」、「自己回來還都知道把鞋脫了讓腳舒服點，給貓卻七八天不脫」、「養貓前請了解貓咪的天性，科學養貓！真正的愛是接受，而不是強行改變牠」。