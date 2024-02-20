貓貓意外流浪7小時抓門瀕崩潰　幸得外賣員多口問一句 (有片)

內地一名女飼主，因為在家工作捱了一晚通宵，返房就倒頭大睡，瞓個半死，詎料貓咪被意外關在大門外，在短短7個小時內，由初嘗自由滋味，到體驗到無家可歸的可憐， 由起初悠然探索，到最後慌張抓門，飼主竟然毫不察覺，直至外賣哥哥多口問一句，貓咪才得以重返家園。

綜合報道，近日微博帳戶「杰克波比」分享一段影片，影片顯示月初一名貓飼主，在早上約10時召了速遞員取件，她的布偶貓卻趁著兩人開門交收時偷走出外，飼主完成交收後也關門返房睡覺。貓咪一開始嚐到自由滋味，在樓梯悠哉散步， 3小時過去，貓咪終於玩得攰想回家，但大門深鎖，只好在門前等待，再過1小時，貓咪愈來愈不安，開始慌張地又抓門又抓地，但飼主似乎仍在熟睡。