貓貓意外流浪7小時抓門瀕崩潰　幸得外賣員多口問一句 (有片)

內地一名女飼主，因為在家工作捱了一晚通宵，返房就倒頭大睡，瞓個半死，詎料貓咪被意外關在大門外，在短短7個小時內，由初嘗自由滋味，到體驗到無家可歸的可憐， 由起初悠然探索，到最後慌張抓門，飼主竟然毫不察覺，直至外賣哥哥多口問一句，貓咪才得以重返家園。
綜合報道，近日微博帳戶「杰克波比」分享一段影片，影片顯示月初一名貓飼主，在早上約10時召了速遞員取件，她的布偶貓卻趁著兩人開門交收時偷走出外，飼主完成交收後也關門返房睡覺。貓咪一開始嚐到自由滋味，在樓梯悠哉散步， 3小時過去，貓咪終於玩得攰想回家，但大門深鎖，只好在門前等待，再過1小時，貓咪愈來愈不安，開始慌張地又抓門又抓地，但飼主似乎仍在熟睡。
網民：飼主太失職了
直至下午4時，飼主點了外賣，外賣哥哥一步出𨋢門，貓咪就好像看到救星般在他腳邊兜兜轉轉。飼主原本叫外賣哥哥把餐點放門口，幸好外賣哥哥看了看腳邊的貓咪，就多口詢問：「門口有隻貓，沒事吧？」飼主才當頭棒喝大聲叫出來，貓咪則在門口不斷大聲喵喵叫，似在埋怨剷屎官無心肝，就在大門打開時，貓咪立即一個箭步，衝回屋裡。
網民看過影片都對貓咪表示同情，也紛紛表示：「外送小哥人真好」、「貓咪罵罵咧咧不知道罵得多難聽」、「飼主太失職了，醒來都沒發現貓不見？」、「怎有人能忍受寵物沒在眼皮底下這麼久」、「還好布偶很乖沒有亂跑出去」、「外送小哥你人怪好的」。樓主「杰克波比」亦特別提醒「有的貓被關在門外會乖乖地等，有的可能快跑出國了」因此，各位飼主日常出入或開門要習慣留意寵物。