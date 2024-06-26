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中國
2024-06-26 16:00:00

貓Café公布月度惡劣員工兼貼「通緝令」　緬因貓因毆打同事「入獄」

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貓Café公布月度惡劣員工名貼「通緝令」。(微博)

貓Café公布月度惡劣員工名貼「通緝令」。(微博)

Café提供地方，讓無法飼養貓咪的人也能與喵星人一試近距離接觸，但競爭亦不少。內地一間Café就按人類餐廳模式，公布每月優秀和惡劣員工，同時細數毛孩的「罪狀」，令一眾貓奴會心微笑。

內地一名網民早前分享他造訪的一間貓CaféCafé在牆上公布店內營業貓咪的名字和資料，包括「月度優秀員工」和「月度惡劣員工」，甚至會發布「通緝令」，詳述涉事貓咪的惡行惡狀。例如名為「大佐」和「寶劍」的貓會偷吃和搶奪客人的貓條，吃完後拍拍屁股就走，更註明「被奪貓條=失去8塊錢」，而且兩隻貓會一起伺機行動巧妙配合，店家提醒顧客投餵時要特別注意這兩隻小偷。還有一隻名為「果凍」的緬因貓更是羅列多項罪名，包括「毆打」老闆和同事、洗澡把美容師抓傷、亂尿尿流到下鋪、自己喝完水就把飲水機弄倒不給別人喝等，雖然已出獄但被「賜」絕育。讓客人看得哭笑不得。

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「大佐」和「寶劍」的貓會偷吃和搶奪客人的貓條。(微博) 緬因貓因毆打同事入獄。(微博) 「大佐」和「寶劍」的貓會偷吃和搶奪客人的貓條。(微博) 罪名還包括洗澡把美容師抓傷、亂尿尿流到下鋪、自己喝完水就把飲水機弄倒不給別人喝等。(微博) 罪名還包括洗澡把美容師抓傷、亂尿尿流到下鋪、自己喝完水就把飲水機弄倒不給別人喝等。(微博)

網民：看得都想去光顧了

相片被分享上網後，引來不少網民細看，有人笑言：「看起來每一隻都不好惹」、「果凍一臉教父相」、「怎麼全都這麼有個性」、「有一隻怎同時入列優秀和惡劣員工？」、「全員惡貓」、「看來面相真的有幾分準」、「往人家飲水機拉屎太惡劣了吧」、「看得都想去光顧了」，惟樓主未有交代Café的店名或地址。

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