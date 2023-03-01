財政部長劉昆：以政府過緊日子 換老百姓過好日子

財長劉昆表示，黨政機關繼續過緊日子，不該花的錢，一分錢不花，更好節用裕民。(互聯網)

全國兩會前夕，各權威部門陸續舉行記者會介紹工作情況。財政部長劉昆表示，今年積極的財政政策要「加力提效」，即適度加大財政政策擴張力度、提升政策效能，又強調財政部門會牢記國家主席習近平的囑託，繼續嚴格落實過「緊日子」的要求，「當好『鐵公雞』、打好『鐵算盤』，把每一分錢都用在刀刃上、緊要處」。

財長劉昆：政府過緊日子是應長期堅持的方針政策

劉昆引用習近平的言論，「艱苦奮鬥、勤儉節約，不僅是我們一路走來、發展壯大的重要保證，也是我們繼往開來、再創輝煌的重要保證」，強調政府過緊日子並非短期應對措施，而是應該長期堅持的方針政策，要壓減開支，騰出更多財政資源，支持地方保基本民生、保市場主體，「以政府過緊日子，換老百姓過好日子」。

財長劉昆：今年積極財政政策要加力提效

至於積極財政政策「加力提效」，劉昆指出，今年的「加力點」主要有3項，分別是在財政支出強度上加力、在專項債投資拉動上加力，以及在推動財力下沉上加力，具體措施包括：在去年全國一般公共預算支出26.06萬億元人民幣的基礎上，統籌財政收入、財政赤字、貼息等政策工具，適度擴大財政支出規模；合理安排地方政府專項債券規模，適當擴大投向領域及用作資本金範圍，持續形成投資拉動力；持續增加中央對地方轉移支付，向困難地區和欠發達地區傾斜，兜牢兜實基層「三保」(保基本民生、保工資、保運轉)底線。

財長劉昆：要完善稅費優惠政策 並「集中財力辦大事」

「提效」方面，劉昆表示，一方面要完善稅費優惠政策，著力紓解企業困難，突出對中小微企業、個體工商戶及特困行業的支持，另一方面要優化財政支出結構，「集中財力辦大事」，更好發揮財政資金「四兩撥千斤」的作用，有效帶動擴大全社會投資，促進消費，而且「黨政機關繼續過緊日子，不該花的錢，一分錢不花，更好節用裕民」。

財長劉昆：要切實防範財政風險 健全監督監控機制

與此同時，加強與貨幣、產業、科技、社會政策的協調配合，形成政策合力，推動經濟運行整體好轉；並要切實防範財政風險，嚴格財政收支規範管理，健全監督監控機制，擰緊財經紀律的「緊箍咒」，堅決制止違法違規舉債，遏制隱性債務增量，穩妥化解存量，牢牢守住不發生系統性風險底線。