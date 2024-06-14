貴州動物園黑熊皮包骨惹關注　園方解釋：老弱吃得少

內地有網友近日公布一段動物園黑熊瘦成「皮包骨」的畫面，並稱因老闆沒錢了，黑熊從餵飼料改成餵青菜和胡蘿蔔。對此，該動物園負責人表示，該黑熊因年紀大進食較少，因此體型偏瘦。
動物園傳財困買不起飼料
根據《紅星新聞》、《新京報》等內媒，有網友近日發布影片稱，貴州六盤水市盤州市九龍潭景區內的動物園一隻黑熊「瘦的都脫相（變樣）了」。該網友還稱，飼養員透露：「老闆沒錢了，也沒遊客了，從餵飼料改成天天餵胡蘿蔔青菜。」從網上發布的影片可見，肉眼可見黑熊的腿部和腰部看起來極為纖細。
對此，盤州市委網信辦的工作人員稱，九龍潭景區動物園屬於私人企業：「私人的景區裡面養了幾隻動物作為景點，非官方動物園。」盤州市文體廣電旅遊局稱，已掌握此事，將會同其他部門持續關注黑熊的狀態。
另一隻「胖嘟嘟」的
報道稱，盤州市林業局工作人員前往動物園了解後表示：「養殖還是比較正常的，飲食量也是不錯的，每天餵2次，一次要吃10、20斤的窩窩頭和玉米。瘦弱可能還是年紀太大的問題，所以我們正在對牠（瘦弱黑熊）的年齡進行核實」。
該工作人員同時表示，動物園共有兩隻黑熊，另一隻「胖嘟嘟」的；而受到關注的瘦弱黑熊早在2022年身體狀況就不太好，很明顯地瘦弱下來，但飲食很好，食量比另一隻「胖嘟嘟」黑熊還要大。涉事的九龍潭景區負責人聲稱，網友拍攝的是一隻年紀較大的熊，因平時進食較少體型偏瘦。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章