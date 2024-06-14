貴州動物園黑熊皮包骨惹關注　園方解釋：老弱吃得少

內地有網友近日公布一段動物園黑熊瘦成「皮包骨」的畫面，並稱因老闆沒錢了，黑熊從餵飼料改成餵青菜和胡蘿蔔。對此，該動物園負責人表示，該黑熊因年紀大進食較少，因此體型偏瘦。

動物園傳財困買不起飼料

根據《紅星新聞》、《新京報》等內媒，有網友近日發布影片稱，貴州六盤水市盤州市九龍潭景區內的動物園一隻黑熊「瘦的都脫相（變樣）了」。該網友還稱，飼養員透露：「老闆沒錢了，也沒遊客了，從餵飼料改成天天餵胡蘿蔔青菜。」從網上發布的影片可見，肉眼可見黑熊的腿部和腰部看起來極為纖細。

對此，盤州市委網信辦的工作人員稱，九龍潭景區動物園屬於私人企業：「私人的景區裡面養了幾隻動物作為景點，非官方動物園。」盤州市文體廣電旅遊局稱，已掌握此事，將會同其他部門持續關注黑熊的狀態。