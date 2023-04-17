貴州地方債高達萬億元　向中央求助：靠自身已無力化解債務

疫後經濟復甦陷困境，內地地方債問題持續惡化，《路透社》早前披露，內地地方政府債務超過9兆美元(約61.55萬億元人民幣)，其中又以貴州最為嚴重。貴州省政府日前公開稱，「財力水平有限，已無力化債」，令外界擔心貴州可能成為首個破產省份。
貴州：靠自身已無力化解債務
貴州省政府發展研究中心於上周三(12日)在網上發文表示，近期該研究中心財稅金融研究處先後赴貴陽貴安、遵義、畢節、六盤水等地，進行「化解貴州地方政府債務情況專題調研」，發現債務問題已成重大而又亟需解決的問題，但受限於財力水平，化債工作推進異常艱難，僅依靠自身能力已無法得到有效解決。
報告更提到預計向中央求助，稱「下一步，調研組將根據瞭解到的實際情況和各市縣反映的突出問題，向國研中心(即國務院發展研究中心)求助，為化解貴州地方政府債務提出差異化、可操作的建議。」此舉等同向國務院總理李強求助，盼獲得中央伸出援手。這份報告在該智庫網站發布後很快引發關注，但文章隨後遭刪除，引發外界熱議。
高盛估計：省級政府累積債務約158萬億元
據內地地方政府債券資訊公開平台顯示，貴州2021年度債務餘額約為1.19萬億元人民幣(即約1.36萬億港元)，債務限額約為1.24萬億元人民幣，債券發行金額為2275.8億元人民幣，還本付息金額為1796.5億元人民幣。而截至2022年底，貴州省債務餘額約為1.25萬億元人民幣，但尚未包括其他隱性債務。
《路透社》此前報道，內地地方政府債務超過9兆美元(約61.55萬億元人民幣)，且持續增加，地方政府還要求銀行延展債務或下調貸款利率。惠譽國際數據則顯示，內地地方政府藉由「地方融資平台」2023年到期的海外債金額，已增至7900億美元(即約5.4萬億元人民幣)，創2021年以來新高。高盛早前更估計，如果把預算外借款算在內，內地省級政府累積債務，則為23萬億美元(即約158萬億元人民幣)，相當於國內生產總值的126%。