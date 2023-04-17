貴州地方債高達萬億元　向中央求助：靠自身已無力化解債務

貴州地方債高達萬億元，向中央求助稱靠自身已無力化解債務。(資料圖片)

疫後經濟復甦陷困境，內地地方債問題持續惡化，《路透社》早前披露，內地地方政府債務超過9兆美元(約61.55萬億元人民幣)，其中又以貴州最為嚴重。貴州省政府日前公開稱，「財力水平有限，已無力化債」，令外界擔心貴州可能成為首個破產省份。

貴州：靠自身已無力化解債務

貴州省政府發展研究中心於上周三(12日)在網上發文表示，近期該研究中心財稅金融研究處先後赴貴陽貴安、遵義、畢節、六盤水等地，進行「化解貴州地方政府債務情況專題調研」，發現債務問題已成重大而又亟需解決的問題，但受限於財力水平，化債工作推進異常艱難，僅依靠自身能力已無法得到有效解決。

報告更提到預計向中央求助，稱「下一步，調研組將根據瞭解到的實際情況和各市縣反映的突出問題，向國研中心(即國務院發展研究中心)求助，為化解貴州地方政府債務提出差異化、可操作的建議。」此舉等同向國務院總理李強求助，盼獲得中央伸出援手。這份報告在該智庫網站發布後很快引發關注，但文章隨後遭刪除，引發外界熱議。