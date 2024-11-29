貴州地方貪官沉迷直播主　打賞達50萬自認「像癮君子」

貴州一名地方官員因涉貪落馬。他近日在鏡頭前自述，稱收了賄賂後「心驚膽戰」，看到錢放家裡彷彿看到炸彈般，因此將錢打賞給女直播主以自我麻痺。據悉，該官員的打賞金額高達50萬元人民幣（約53.8萬港元）。

根據內媒《紅星新聞》報道，熊勝國1975年9月出生，是貴州台江人，1997年起在貴州凱里市舟溪鎮鄉鎮企業管理站任幹部，此後便長期在貴州任職。熊勝國自2019年起，擔任貴州省凱里市衛生健康局黨組成員、副局長（副科級）。

今年6月被「雙開」

熊勝國在今年2月因涉嫌嚴重違紀違法被查。調查結果顯示，其違反政治紀律，偽造證據，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受可能影響公正執行公務的禮金，違反廉潔紀律，違規從事營利活動，違反生活紀律，「貪圖享樂，追求低級趣味，將大部分收受的好處費用於打賞網絡主播」。

不僅如此，熊勝國還利用職務便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，涉嫌受賄犯罪，在今年6月被「雙開」。