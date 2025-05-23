貴州大方縣發生兩宗山泥傾瀉　至少十多人被困

貴州發生恐怖天災！22日凌晨3點多和早上9點多，在大方縣的長石鎮和果瓦鄉接連發生兩宗山泥傾瀉（山體滑坡）意外，初步判斷恐有6棟8戶，十餘人被困。目前應急管理部啟動國家地質災害四級應急響應，派出工作組趕赴現場指導。

涉及6棟8戶

據官方央視報道，5月22日9點多，貴州省大方縣果瓦鄉慶陽村發生山泥傾瀉。據相關部門消息，初步判斷6棟8戶十餘人被困。現場山勢較高、坡度較大，目前施救難度較大，具體被困人數還在進一步核准中。

滑坡發生後，貴州省消防救援總隊調派總隊全勤指揮部以及5個支隊，共計67車、210人、14隻搜救犬、15套雷達生命探測儀及相關救援裝備器材趕赴現場進行救援。首批救援力量已到場開展搜救，現場還存在二次滑坡風險。另外在長石鎮發生的土石滑坡，至少有也有2人受困。