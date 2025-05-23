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2025-05-23 11:00:14

貴州大方縣發生兩宗山泥傾瀉　至少十多人被困

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貴州果瓦鄉22日發生兩宗山泥傾瀉。（圖／翻攝新京報）

貴州發生恐怖天災！22日凌晨3點多和早上9點多，在大方縣的長石鎮和果瓦鄉接連發生兩宗山泥傾瀉（山體滑坡）意外，初步判斷恐有6棟8戶，十餘人被困。目前應急管理部啟動國家地質災害四級應急響應，派出工作組趕赴現場指導。

涉及6棟8戶

據官方央視報道，5月22日9點多，貴州省大方縣果瓦鄉慶陽村發生山泥傾瀉。據相關部門消息，初步判斷6棟8戶十餘人被困。現場山勢較高、坡度較大，目前施救難度較大，具體被困人數還在進一步核准中。

滑坡發生後，貴州省消防救援總隊調派總隊全勤指揮部以及5個支隊，共計67車、210人、14隻搜救犬、15套雷達生命探測儀及相關救援裝備器材趕赴現場進行救援。首批救援力量已到場開展搜救，現場還存在二次滑坡風險。另外在長石鎮發生的土石滑坡，至少有也有2人受困。

果瓦鄉山體滑坡現場。（圖／新華社）

「我的親人也有被困」

5月22日上午，貴州省畢節市大方縣果瓦鄉慶陽村發生山泥傾瀉，有人員失聯。應急管理部已啟動國家地質災害四級應急回應，派出工作組趕赴現場指導。

有果瓦鄉居民告訴媒體，當地21日晚間出現強降雨，一直持續到22日早上，山泥傾瀉導致該村多戶人家被困「六七戶人家，我的親人也有（被困）」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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