貴州女為付醫美支出而騙婚　謀設嫖娼局陷害「老公」

貴州省一名女子為錢，竟設局誘騙丈夫嫖娼後離婚！這名女子缺錢做醫美，她在同夥提議下到婚介所找男子結婚，再企圖設局讓男子嫖娼，以此為藉口離婚，騙取聘金，事發後女子和同夥共4人被捕判刑。

涉款至少十多萬

《華商報》報道，女子小熊透過婚姻介紹所，與男子小鮑相親成功並結婚，小鮑及其家屬支付現金136,666元人民幣（約14.6萬港元）給小熊作為聘金，小鮑還根據小熊的要求，另外為她購買金手鐲1個、金項鏈1條、金墜子1個以及金戒指1枚。

不過，小鮑卻渾然不知自己成了獵物，事發當天，小熊、小鮑在貴州一處酒店，小熊刻意把小鮑留在酒店，藉口離開，期間同夥小李以小熊「表哥」的身分，與小鮑見面吃飯，試圖引誘對方掉入嫖娼陷阱。