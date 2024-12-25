貴州婦拋夫棄子出軌玩失蹤　夫打探才揭7度結婚生6孩

貴州一名男子與人相親，雙方認識僅2個月隨即閃婚並育有一女。不料，婚後妻子好吃懶做還出軌，甚至日前拋夫棄子離家出走「人間蒸發」，他幾經打探竟赫然發現，原來妻子「結過7次婚、生過6個小孩」！

據《看看新聞》報道，趙先生（化名）來自貴州安順某縣城，家裏做點小生意，父母疼愛，生活穩定。因為一直沒有找到合適的對象結婚，眼看已經30多歲還沒娶親，遂在他人介紹下，2021年底，與老家在江蘇的吳女相親，認識短短兩個月，兩人便於2022年初領取結婚證成為夫妻，隨後誕下一女。

成天點外賣亂花錢

趙先生表示：「生了孩子以後，她（妻子）甚麼都不做，娃娃奶粉尿片也不管，我給她3千都不夠用，家裏柴米油鹽都不管，只曉得索要錢。」一次兩人為錢爭執後，妻子帶孩子回老家，還以此索要2萬元人民幣。

沒想到，妻子返家後變本加厲，不只成天點外賣亂花錢，甚至還與其他男人出軌，一天趁趙先生開車外出，竟把一歲多的孩子獨自丟在家中，離家出走。趙先生於是通過各種管道打探妻子消息，沒想到，這一探就探出了一個「驚天秘密」。