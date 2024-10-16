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中國
2024-10-16 13:20:00

貴州官員愛坐飛機到各地打高爾夫　被查出高昂開銷全由企業埋單落馬下台

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貴州官員愛坐飛機到各地打高爾夫　被查出高昂開銷全由企業埋單落馬下台

姜陵春在鏡頭前懺悔自己的腐敗過程。（圖／翻攝《澎湃新聞網》）

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一名被查落馬下台的貴州官員，貴州省紀委監委網站15日公開他的懺悔影片畫面，他坦言自己癡迷打高爾夫球，「一會兒飛到深圳，一會兒飛到海南」，而這些高昂打球費用都由企業埋單。

不敵誘惑頻飛深圳、海南打高爾夫球

《澎湃新聞網》報導，這名落馬官員是現年60歲的貴州省遵義市人大常委會前副主任姜靈春，於2021年12月被查落馬。他在影片中坦言，自己痴迷打高爾夫球，並因此和商人們越走越近，「一會兒飛到深圳，一會兒飛到海南，飛這裡飛那裡，實際上就是因為這個對我誘惑太大了。」

他表示，他一開始只是為這些「球友」辦點小事，但漸漸變得為他們攬項目、收款項提供幫助，自己也從中收受巨額賄賂，他坦言，「高爾夫球，它消費是高額的消費，要支撐這樣一個對你來講有極大誘惑的享樂，你就必須要去想其他辦法。」，「實際上包括一起打高爾夫的這些朋友當中，他就給了你這樣的平台，就是請你給他辦事情，然後他可以最後給你好處，使得讓你在生活當中的這個享樂，走到了利用你的權力去搞權錢交易。」而他打球的高昂開銷，都由企業為他買單。

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涉嫌挪用專款債券資金並參與賭博

報導指，姜靈春還涉嫌挪用專款債券資金，並參與賭博。2022年5月他遭開除黨籍與公職「雙開」，2023年2月因受賄罪被判處有期徒刑12年，併罰金150萬元人民幣。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

粉嶺高爾夫球場公眾開放時間及康樂設施（am730製圖） 粉嶺高爾夫球場公眾開放時間及康樂設施（am730製圖） 粉嶺高爾夫球場公眾開放時間及康樂設施（am730製圖） 粉嶺高爾夫球場公眾開放時間及康樂設施（am730製圖） 粉嶺高爾夫球場公眾開放時間及康樂設施（am730製圖）